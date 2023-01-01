Описание

Головки Nitrotech представляют высший сегмент штативных головок MANFROTTO для профессиональной видеосъемки. Их ключевая особенность: плавно регулируемое сопротивление при панорамировании и наклоне (отдельно по каждой оси, без ступеней), а также свободно настраиваемая система контрбаланса, которая работает с любым весом, от 0 до 8 кг. Благодаря контрбалансу вы можете передвигать даже самые тяжелые камеры без каких-либо усилий, буквально кончиками пальцев. А если отпустите рукоятку – камера сохранит свое положение, даже при наклоне.

Свое название серия Nitrotech получила от уникальной технологии азотного поршня. Именно он и обеспечивает такую плавность регулировки контрбаланса, которую нельзя получить с более традиционными пружинными системами.

Второе поколение головок Nitrotech отличается усовершенствованной жидкостной технологией, чья формула хранится производителем в секрете. Факт в том, что новые головы сохраняют свои качества при температурах до -20° С, чего было крайне непросто добиться, ведь все жидкости становятся более вязкими при отрицательных температурах. При этом головки Nitrotech могут работать и в жару, вплоть до +50° С.

Полностью обновлена эргономика: улучшена форма и покрытие всех регулировочных рукояток, а розеточное крепление для ручки теперь совместимо как с аксессуарами Manfrotto, так и с аксессуарами ARRI, что должны оценить в профессиональном кинопроизводстве.

Как и прежде, головка оснащена боковой резьбой 3/8" для установки вспомогательных аксессуаров с помощью кронштейнов типа Magic Arm. Длинная быстросъемная площадка снимается и устанавливается сверху, что позволяет легко и быстро ставить камеру на штатив. Плоская база позволяет использовать одну головку с разными опорами, будь то штатив, монопод, слайдер или кран.

Карбоновый штатив с двойными ногами и нижней растяжкой MVTTWINGС представляет собой штатив профессионального качества с чрезвычайно жесткой и стабильной конструкцией, что делает его идеальным инструментом для любых съемочных задач. Если вы создаете видео или фильмы профессионального уровня, то штатив вам необходим. Штатив имеет алюминиевую литую 100 мм чашу и алюминиевый адаптер, который преобразует чашу в 75 мм при необходимости. Замки ног крепкие и надежные, а двойные шипованные ножки в комплекте предусмотрены для наружного использования, например в траве.