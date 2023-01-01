Штатив Manfrotto 645 Fast, алюминиевый с головкой 504X
Код товара : УТ-00050348
Артикул : MVK504XTWINFA
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Характеристики
Прочие особенности
Страна производства
Италия
Характеристики
Головка
504X
Углы наклона ног
20°, 50°, 70°
Высота со сложенной центральной штангой, см
173
Максимальная нагрузка
12 кг
Регулировка силы трения
Контрбаланс – 4 ступени
Длина в сложенном положении
89.5 см
Физические характеристики
Вес
13,5 кг
Вес (брутто), г
13.500
Описание
Видеосистема включает жидкостную видеоголову Manfrotto 504X и алюминиевый штатив 645 Fast с двойными ногами.
Видеоголова Manfrotto 504X с плоской базой оснащена новой жидкостной технологией Manfrotto, которая обеспечивает плавные движения и непревзойденную стабильность при панорамировании и наклонах. 4-ступенчатая система контрбаланса выдерживает нагрузку до 6,5 кг при высоте центра тяжести до 55 мм.
Голова совершенно новой алюминиевой конструкции с максимальной грузоподъемностью 12 кг.
Это компактная и легкая голова с плоской базой (диаметр основания 75 мм) позволяет выбирать из множества различных вариантов съемки. Она также оснащена двумя креплениями Easy Link 3/8'' с антивращательной функцией, которая позволяет устанавливать внешние мониторы или другие аксессуары для съемки. Для коннектора easy link 3/8'' предусмотрена крышка, чтобы не пораниться во время работы. Крепление на скользящей пластине и механизм боковой блокировки обеспечивают безопасную, быструю и простую установку камеры.
Алюминиевый штатив 645 FTT Fast Twin Alu оснащен двойными ногами и технологией FAST Lever Lock для самой надежной поддержки оборудования. Синхронизированные механизмы закрытия верхних и нижних замков позволяют операторам контролировать всю ногу штатива с помощью одного замка и приступать к работе в рекордно короткие сроки.
Штатив снабжен полусферой 2-в-1: стандартной 100мм чашей, совместимой с 75мм адаптером (включен в комплект), что позволяет использовать более широкий диапазон видеоголов. Он также имеет среднеуровневый блокиратор растяжки. В то же время 3-уровневые селекторы угла делают использование растяжки опциональным.
Штатив совместим с телескопической растяжкой 2-в-1 для нижнего и среднего уровней (приобретается отдельно) и оснащен 3-уровневым механизмом выбора угла для легкой настройки. В комплекте шипованные наконечники с резиновыми насадками для надежного сцепления с поверхностью и приспособляемости к самым разнообразным условиям съемки.
Поставляется с собственной мягкой сумкой для переноски.