Видеосистема включает жидкостную видеоголову Manfrotto 504X и алюминиевый штатив 645 Fast с двойными ногами.

Видеоголова Manfrotto 504X с плоской базой оснащена новой жидкостной технологией Manfrotto, которая обеспечивает плавные движения и непревзойденную стабильность при панорамировании и наклонах. 4-ступенчатая система контрбаланса выдерживает нагрузку до 6,5 кг при высоте центра тяжести до 55 мм.

Голова совершенно новой алюминиевой конструкции с максимальной грузоподъемностью 12 кг.

Это компактная и легкая голова с плоской базой (диаметр основания 75 мм) позволяет выбирать из множества различных вариантов съемки. Она также оснащена двумя креплениями Easy Link 3/8'' с антивращательной функцией, которая позволяет устанавливать внешние мониторы или другие аксессуары для съемки. Для коннектора easy link 3/8'' предусмотрена крышка, чтобы не пораниться во время работы. Крепление на скользящей пластине и механизм боковой блокировки обеспечивают безопасную, быструю и простую установку камеры.

Алюминиевый штатив 645 FTT Fast Twin Alu оснащен двойными ногами и технологией FAST Lever Lock для самой надежной поддержки оборудования. Синхронизированные механизмы закрытия верхних и нижних замков позволяют операторам контролировать всю ногу штатива с помощью одного замка и приступать к работе в рекордно короткие сроки.

Штатив снабжен полусферой 2-в-1: стандартной 100мм чашей, совместимой с 75мм адаптером (включен в комплект), что позволяет использовать более широкий диапазон видеоголов. Он также имеет среднеуровневый блокиратор растяжки. В то же время 3-уровневые селекторы угла делают использование растяжки опциональным.

Штатив совместим с телескопической растяжкой 2-в-1 для нижнего и среднего уровней (приобретается отдельно) и оснащен 3-уровневым механизмом выбора угла для легкой настройки. В комплекте шипованные наконечники с резиновыми насадками для надежного сцепления с поверхностью и приспособляемости к самым разнообразным условиям съемки.

Поставляется с собственной мягкой сумкой для переноски.