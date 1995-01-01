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Монопод Manfrotto Fast GimBoom (удочка), до 6.5 кг, 115 см, карбон (MVGBF-CF)

  • Fast GimBoom (удочка), до 6.5 кг, 115 см, карбон (MVGBF-CF)
  • Fast GimBoom (удочка), до 6.5 кг, 115 см, карбон (MVGBF-CF)
  • Fast GimBoom (удочка), до 6.5 кг, 115 см, карбон (MVGBF-CF)
  • Fast GimBoom (удочка), до 6.5 кг, 115 см, карбон (MVGBF-CF)
  • Fast GimBoom (удочка), до 6.5 кг, 115 см, карбон (MVGBF-CF)
  • Fast GimBoom (удочка), до 6.5 кг, 115 см, карбон (MVGBF-CF)
  • Fast GimBoom (удочка), до 6.5 кг, 115 см, карбон (MVGBF-CF)
  • Fast GimBoom (удочка), до 6.5 кг, 115 см, карбон (MVGBF-CF)
  • Fast GimBoom (удочка), до 6.5 кг, 115 см, карбон (MVGBF-CF)
  • Fast GimBoom (удочка), до 6.5 кг, 115 см, карбон (MVGBF-CF)
  • Fast GimBoom (удочка), до 6.5 кг, 115 см, карбон (MVGBF-CF)
  • Fast GimBoom (удочка), до 6.5 кг, 115 см, карбон (MVGBF-CF)
  • Fast GimBoom (удочка), до 6.5 кг, 115 см, карбон (MVGBF-CF)
  • Fast GimBoom (удочка), до 6.5 кг, 115 см, карбон (MVGBF-CF)
  • Fast GimBoom (удочка), до 6.5 кг, 115 см, карбон (MVGBF-CF)
Код товара:УТ-00047916
Артикул:MVGBF-CF

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Manfrotto Fast GimBoom – это революционный монопод, работающий как удлинительная штанга для вашего стабилизатора. Телескопическая конструкция с замком Fast Twisting Lock освобождается и фиксируется одним движением кисти, удлиняя монопод от 51 до 115 см – более чем в 2 раза. От уровня земли до положения над головой: GimBoom позволяет профессионально использовать ваш стабилизатор. Крепление универсальное: винт 1/4" или 3/8". Три резьбовых соединителя, расположенные под углом 120° в верхней части, позволяют крепить специальные аксессуары GimBoom к моноподу, нижняя часть оснащена резиновым наконечником, который предотвращает сколы, когда вы ставите монопод на землю.