Адаптер Manfrotto MOVE Quick release system
Код товара : УТ-00055292
Артикул : MVAQR
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
1.000
Описание
Начните знакомство с экосистемой “Manfrotto Move” с продукта MOVE, инновационных быстросъемных креплений, которые олицетворяют три основных особенности (модульный принцип, универсальность и быстрая готовность к работе) всей экосистемы.
При помощи Manfrotto Move ваша техника моментально ставится с устройства на устройство – с штатива на слайдер, на GimBoom, на монопод, на моторизированную голову и обратно!
Продукция MOVE прекрасно работает с штативами Manfrotto, моторизированными головами и электронными стабилизаторами. Благодаря универсальному стандарту крепления совместима с абсолютным большинством штативов и т д.
Как работает Move: основание крепится на любое устройство, а ответные части – к штативным головам, стабилизаторам, шесту Gimboom или моторизированной голове.
MVAQR – это комплект из основания адаптера MVAQR-BASE и плоской площадки MVAQR-PLATE.
- Быстросъемная верхняя часть ставится под любым углом - 360°QR: просто вставьте верхнюю площадку в нижнюю обойму, и она зафиксируется автоматически под любым углом. Чтобы вытащить площадку, поверните кольцо обоймы.
- X LOCK - Крепче, чем раньше: Благодаря особенностям конструкции крепление можно затянуть еще сильнее, повернув кольцо обоймы.
- Эргономичный дизайн в компактном и легком корпусе: Технологичное изготовление обеспечивает эргономичный дизайн и сниженный вес конструкции, крепление можно использовать на штативных головах, слайдерах, штативах, стабилизаторах и т д
- Максимальная совместимость: спроектирован для совместимости со всеми продуктами экосистемы. Благодаря универсальному стандарту крепления совместим с другими системами
Характеристики
- Вес: 220 гр.
- Высота 38 мм
- Диаметр основания 60 мм
- Материал: фрезерованный алюминий + твердое анодирование
- Диаметр резьбы: 3/8” и 1/4” резьба на верхней площадке