Описание

Начните знакомство с экосистемой “Manfrotto Move” с продукта MOVE, инновационных быстросъемных креплений, которые олицетворяют три основных особенности (модульный принцип, универсальность и быстрая готовность к работе) всей экосистемы.

При помощи Manfrotto Move ваша техника моментально ставится с устройства на устройство – с штатива на слайдер, на GimBoom, на монопод, на моторизированную голову и обратно!

Продукция MOVE прекрасно работает с штативами Manfrotto, моторизированными головами и электронными стабилизаторами. Благодаря универсальному стандарту крепления совместима с абсолютным большинством штативов и т д.

Как работает Move: основание крепится на любое устройство, а ответные части – к штативным головам, стабилизаторам, шесту Gimboom или моторизированной голове.

MVAQR – это комплект из основания адаптера MVAQR-BASE и плоской площадки MVAQR-PLATE.

Быстросъемная верхняя часть ставится под любым углом - 360°QR: просто вставьте верхнюю площадку в нижнюю обойму, и она зафиксируется автоматически под любым углом. Чтобы вытащить площадку, поверните кольцо обоймы.

X LOCK - Крепче, чем раньше: Благодаря особенностям конструкции крепление можно затянуть еще сильнее, повернув кольцо обоймы.

Эргономичный дизайн в компактном и легком корпусе: Технологичное изготовление обеспечивает эргономичный дизайн и сниженный вес конструкции, крепление можно использовать на штативных головах, слайдерах, штативах, стабилизаторах и т д

Максимальная совместимость: спроектирован для совместимости со всеми продуктами экосистемы. Благодаря универсальному стандарту крепления совместим с другими системами

Характеристики