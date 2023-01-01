Штатив Manfrotto MT190XPRO3
Код товара : УТ-00001113
Артикул : MT190XPRO3
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
продается отдельно
Материал
алюминий
Углы наклона ног
25°, 46°, 66°, 88°
Пузырьковый уровень
На штативе
Высота со сложенной центральной штангой, см
135
Длина в сложенном положении
59 см
Наклон центральной штанги
есть, до 90°
Диаметр ног
26, 22.5, 19 мм
Минимальная высота
9 см
Физические характеристики
Вес
2 кг
Вес (брутто), г
2.000
Описание
Компактный трехсекционный алюминиевый штатив с механизмом горизонтального наклона центральной штанги. Основной особенностью штативов серии X-PRO является отклоняемая центральная штанга, которая при необходимости быстро переводится из вертикального в горизонтальное положение и обратно (промежуточные положения не предусмотрены). Пузырьковый уровень, находящийся на верхней площадке, свободно вращается вокруг центральной штанги, так чтобы его всегда можно было увидеть, независимо от установленного на штатив оборудования. Усовершенствованная система ножных фиксаторов Quick Power Lock обладает повышенной надежностью и комфортом. Гнездо Easy Link позволяет устанавливать на штатив аксессуары (вспышку, отражатель, лампу постоянного света) на различных держателях.
Сделано в Италии.
На данный товар распространяется стандартная гарантия сроком 1 год.