Компактный трехсекционный алюминиевый штатив с механизмом горизонтального наклона центральной штанги. Основной особенностью штативов серии X-PRO является отклоняемая центральная штанга, которая при необходимости быстро переводится из вертикального в горизонтальное положение и обратно (промежуточные положения не предусмотрены). Пузырьковый уровень, находящийся на верхней площадке, свободно вращается вокруг центральной штанги, так чтобы его всегда можно было увидеть, независимо от установленного на штатив оборудования. Усовершенствованная система ножных фиксаторов Quick Power Lock обладает повышенной надежностью и комфортом. Гнездо Easy Link позволяет устанавливать на штатив аксессуары (вспышку, отражатель, лампу постоянного света) на различных держателях.

Сделано в Италии.

На данный товар распространяется стандартная гарантия сроком 1 год.