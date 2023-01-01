Штатив Manfrotto 190 Go! карбоновый (MT190GOC4)
Код товара : УТ-00032253
Артикул : MT190GOC4
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
продается отдельно, винт 3/8"
Материал
карбон (углепластик)
Углы наклона ног
25°, 46°, 66°, 88°
Высота со сложенной центральной штангой, см
123
Длина в сложенном положении
45 см
Наклон центральной штанги
есть, 90°
Диаметр ног
14.7, 18.2, 21.7, 25.3 мм
Минимальная высота
8 см
Физические характеристики
Вес
1350 г
Вес (брутто), г
1.350
Описание
190 Go! - более компактная версия всем известной 190-й серии Manfrotto. Штатив предназначен для профессионалов и продвинутых любителей, часто путешествующих или снимающих на выезде. Новые цанговые замки с улучшенной эргономикой: открытие и закрытие осуществляется одним поворотом. Кроме того, цанговые замки занимают меньше места и не требуют периодической подтяжки. Наклон центральной штанги открывает доступ к новым ракурсам, облегчает предметную съемку и съемку макро. Безопасная нагрузка в 7 кг позволяет устанавливать практически любые комбинации камер и объективов.
Штатив имеет гнездо Easy Link для установки дополнительного кронштейна со вспышкой, отражателем, микрофоном, держателем для планшета или другим аксессуаром.
Карбон (углепластик) - легкий и прочный материал, который к тому же лучше гасит микровибрации по сравнению с металлом.
Версии MT190GOC4 и MT190GOC4TB отличаются структурой карбонового волокна: у MT190GOC4TB визуально заметны закручивающиеся по спирали полосы, MT190GOC4 – решетчатая структура. В настоящий момент MT190GOC4TB снят с производства и заменен на MT190GOC4.