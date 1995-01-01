190 Go! - более компактная версия всем известной 190-й серии Manfrotto. Штатив предназначен для профессионалов и продвинутых любителей, часто путешествующих или снимающих на выезде. Новые цанговые замки с улучшенной эргономикой: открытие и закрытие осуществляется одним поворотом. Кроме того, цанговые замки занимают меньше места и не требуют периодической подтяжки. Наклон центральной штанги открывает доступ к новым ракурсам, облегчает предметную съемку и съемку макро. Безопасная нагрузка в 7 кг позволяет устанавливать практически любые комбинации камер и объективов.

Штатив имеет гнездо Easy Link для установки дополнительного кронштейна со вспышкой, отражателем, микрофоном, держателем для планшета или другим аксессуаром.

Карбон (углепластик) - легкий и прочный материал, который к тому же лучше гасит микровибрации по сравнению с металлом.

Версии MT190GOC4 и MT190GOC4TB отличаются структурой карбонового волокна: у MT190GOC4TB визуально заметны закручивающиеся по спирали полосы, MT190GOC4 – решетчатая структура. В настоящий момент MT190GOC4TB снят с производства и заменен на MT190GOC4.