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Штатив Manfrotto MT057C3 карбоновый

  • MT057C3 карбоновый
  • MT057C3 карбоновый
  • MT057C3 карбоновый
  • MT057C3 карбоновый
  • MT057C3 карбоновый
  • MT057C3 карбоновый
  • MT057C3 карбоновый
  • MT057C3 карбоновый
  • MT057C3 карбоновый
  • MT057C3 карбоновый
  • MT057C3 карбоновый
  • MT057C3 карбоновый
  • MT057C3 карбоновый
Код товара:УТ-00068386
Артикул:MT057C3

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Профессиональный карбоновый фотоштатив. Максимальная нагрузка 20 кг позволяет устанавливать любые виды камер, включая фотоаппараты среднего и крупного форматов. Использование карбона снижает общий вес штатива, а также обеспечивает ему большую жесткость. Замки клипсовые, наконечники ножек: широкие резиновые с выдвигаемыми стальными шипами для большей устойчивости на открытом грунте, в снегу, на льду. Центральная колонна при необходимости отсоединяется, оставляя только короткий адаптер для съемки с нижнего ракурса: минимальная высота всего 23 см.

Штативная головка не входит в комплект. Диаметр верхнего диска для ее установки составляет 80 мм, винт 3/8", специальные винты затягивают головку снизу, предотвращая ее произвольное вращение.