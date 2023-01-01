Штатив Manfrotto MT057C3 карбоновый
Код товара : УТ-00068386
Артикул : MT057C3
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Профессиональный карбоновый фотоштатив. Максимальная нагрузка 20 кг позволяет устанавливать любые виды камер, включая фотоаппараты среднего и крупного форматов. Использование карбона снижает общий вес штатива, а также обеспечивает ему большую жесткость. Замки клипсовые, наконечники ножек: широкие резиновые с выдвигаемыми стальными шипами для большей устойчивости на открытом грунте, в снегу, на льду. Центральная колонна при необходимости отсоединяется, оставляя только короткий адаптер для съемки с нижнего ракурса: минимальная высота всего 23 см.
Штативная головка не входит в комплект. Диаметр верхнего диска для ее установки составляет 80 мм, винт 3/8", специальные винты затягивают головку снизу, предотвращая ее произвольное вращение.