Описание

Профессиональный карбоновый фотоштатив. Максимальная нагрузка 20 кг позволяет устанавливать любые виды камер, включая фотоаппараты среднего и крупного форматов. Редукторный механизм с реечной передачей для подъема центральной колонны работает плавно и точно, что особенно удобно при обращении с тяжелыми камерами. Использование карбона снижает общий вес штатива, а также обеспечивает ему большую жесткость. Замки клипсовые, наконечники ножек: широкие резиновые с выдвигаемыми стальными шипами для большей устойчивости на открытом грунте, в снегу, на льду. Центральная колонна при необходимости отсоединяется, оставляя только короткий адаптер для съемки с нижнего ракурса: минимальная высота всего 23 см.

Штативная головка не входит в комплект. Диаметр верхнего диска для ее установки составляет 80 мм, винт 3/8", специальные винты затягивают головку снизу, предотвращая ее произвольное вращение.