Штатив Manfrotto MT055XPRO3
Код товара : УТ-00005414
Артикул : MT055XPRO3
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Официальная гарантия Manfrotto 10 лет
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Характеристики
Характеристики
Головка
продается отдельно
Материал
алюминий
Углы наклона ног
25°, 46°, 66°, 88°
Максимальная высота
170 см
Высота со сложенной центральной штангой, см
140
Максимальная нагрузка
9 кг
Длина в сложенном положении
61 см
Наклон центральной штанги
есть, до 90°
Диаметр ног
30, 26, 22.5 мм
Минимальная высота
9 см
Физические характеристики
Вес
2.5 кг
Вес (брутто), г
2.500
Описание
Штативы серии 055 предназначены для тех, кому нужна максимальная устойчивость, точность позиционирования и высокая допустимая нагрузка. Центральная штанга легко переводится из вертикального положения в горизонтальное, это делается в пару движений, не снимая камеру. Новые зажимы Quick Power Lock легко открываются одной рукой и фиксируют еще надежнее прежних. Штатив располагает отдельным пузырьковым уровнем, вращающимся вокруг центральной штанги. Помимо перечисленного штатив располагает боковым гнездом Easy Link для установки аксессуаров, таких как вспышки, лампы постоянного света или отражатели, на отдельном кронштейне.
Изготавливается в Италии.
На данный товар распространяется стандартная гарантия сроком 1 год. При регистрации покупки на сайте производителя вы получаете расширенную гарантию (на 10 лет) - совершенно бесплатно.