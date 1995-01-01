Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Штатив Manfrotto MT055XPRO3

  • MT055XPRO3
  • MT055XPRO3
  • MT055XPRO3
  • MT055XPRO3
  • MT055XPRO3
Код товара:УТ-00005414
Артикул:MT055XPRO3

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Штативы серии 055 предназначены для тех, кому нужна максимальная устойчивость, точность позиционирования и высокая допустимая нагрузка. Центральная штанга легко переводится из вертикального положения в горизонтальное, это делается в пару движений, не снимая камеру. Новые зажимы Quick Power Lock легко открываются одной рукой и фиксируют еще надежнее прежних. Штатив располагает отдельным пузырьковым уровнем, вращающимся вокруг центральной штанги. Помимо перечисленного штатив располагает боковым гнездом Easy Link для установки аксессуаров, таких как вспышки, лампы постоянного света или отражатели, на отдельном кронштейне.

Изготавливается в Италии.

На данный товар распространяется стандартная гарантия сроком 1 год. При регистрации покупки на сайте производителя вы получаете расширенную гарантию (на 10 лет) - совершенно бесплатно.