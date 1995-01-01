Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Угловая площадка Manfrotto MS050M4-Q5, стандарт 501PL

Код товара:УТ-00068695
Артикул:MS050M4-Q5

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Угловая площадка Manfrotto MS050M4-Q5 позволяет быстро переводить камеру из горизонтального положения в вертикальное и обратно. Площадка совместима со всеми головками Manfrotto, поддерживающими площадку типа 501PL («ласточкин хвост» стандарта Manfrotto PL, ширина в основании: 50 мм). Площадка Manfrotto MS050M4-Q5 выполнена из магниевого сплава, что обеспечивает высокую прочность и малый вес. Специальный механизм предотвращает произвольное вращение камеры относительно площадки. Пузырьковый уровень позволяет быстро и точно выровнять положение камеры по линии горизонта (в вертикальном положении).

  • Размеры: 150 х 150 х 50 мм
  • Винт 1/4"-20
  • Безопасная нагрузка: 15 кг
  • Вес: 375 г