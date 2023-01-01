Угловая площадка Manfrotto MS050M4-Q5, стандарт 501PL
Код товара : УТ-00068695
Артикул : MS050M4-Q5
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Характеристики
Клетки для камер
Тип товара
L-площадки
Описание
Угловая площадка Manfrotto MS050M4-Q5 позволяет быстро переводить камеру из горизонтального положения в вертикальное и обратно. Площадка совместима со всеми головками Manfrotto, поддерживающими площадку типа 501PL («ласточкин хвост» стандарта Manfrotto PL, ширина в основании: 50 мм). Площадка Manfrotto MS050M4-Q5 выполнена из магниевого сплава, что обеспечивает высокую прочность и малый вес. Специальный механизм предотвращает произвольное вращение камеры относительно площадки. Пузырьковый уровень позволяет быстро и точно выровнять положение камеры по линии горизонта (в вертикальном положении).
- Размеры: 150 х 150 х 50 мм
- Винт 1/4"-20
- Безопасная нагрузка: 15 кг
- Вес: 375 г