Угловая площадка Manfrotto MS050M4-Q5, стандарт 501PL
Код товара:УТ-00068695
Артикул:MS050M4-Q5
Товар не найден
Характеристики
Тип товараL-площадки
Описание
Угловая площадка Manfrotto MS050M4-Q5 позволяет быстро переводить камеру из горизонтального положения в вертикальное и обратно. Площадка совместима со всеми головками Manfrotto, поддерживающими площадку типа 501PL («ласточкин хвост» стандарта Manfrotto PL, ширина в основании: 50 мм). Площадка Manfrotto MS050M4-Q5 выполнена из магниевого сплава, что обеспечивает высокую прочность и малый вес. Специальный механизм предотвращает произвольное вращение камеры относительно площадки. Пузырьковый уровень позволяет быстро и точно выровнять положение камеры по линии горизонта (в вертикальном положении).
- Размеры: 150 х 150 х 50 мм
- Винт 1/4"-20
- Безопасная нагрузка: 15 кг
- Вес: 375 г