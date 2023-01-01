Угловая площадка Manfrotto MS050M4-Q2, стандарт RC2
Код товара : УТ-00068696
Артикул : MS050M4-Q2
15 590 ₽
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Описание
Угловая площадка Manfrotto MS050M4-Q2 позволяет быстро переводить камеру из горизонтального положения в вертикальное и обратно. Площадка совместима со всеми штативными головками Manfrotto системы RC2 (стандартная площадка: 200PL). Площадка Manfrotto MS050M4-Q2 выполнена из магниевого сплава, что обеспечивает высокую прочность и малый вес. Специальный механизм предотвращает произвольное вращение камеры относительно площадки.
- Размеры: 150 х 150 х 50 мм
- Винт 1/4"-20
- Безопасная нагрузка: 15 кг
- Вес: 320 г