Угловая площадка Manfrotto MS050M4-Q2, стандарт RC2

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Код товара: УТ-00068696 Артикул: MS050M4-Q2 Код товара: УТ-00068696 Артикул: MS050M4-Q2 Тип товара L-площадки Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Клетки для камер Тип товара L-площадки Описание Угловая площадка Manfrotto MS050M4-Q2 позволяет быстро переводить камеру из горизонтального положения в вертикальное и обратно. Площадка совместима со всеми штативными головками Manfrotto системы RC2 (стандартная площадка: 200PL). Площадка Manfrotto MS050M4-Q2 выполнена из магниевого сплава, что обеспечивает высокую прочность и малый вес. Специальный механизм предотвращает произвольное вращение камеры относительно площадки. Размеры: 150 х 150 х 50 мм

Винт 1/4"-20

Безопасная нагрузка: 15 кг

Вес: 320 г Видео Наш обзор

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