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Угловая площадка Manfrotto MS050M4-Q2, стандарт RC2

  • MS050M4-Q2, стандарт RC2
  • MS050M4-Q2, стандарт RC2
  • MS050M4-Q2, стандарт RC2
  • MS050M4-Q2, стандарт RC2
  • MS050M4-Q2, стандарт RC2
  • MS050M4-Q2, стандарт RC2
  • MS050M4-Q2, стандарт RC2
Код товара:УТ-00068696
Артикул:MS050M4-Q2

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Угловая площадка Manfrotto MS050M4-Q2 позволяет быстро переводить камеру из горизонтального положения в вертикальное и обратно. Площадка совместима со всеми штативными головками Manfrotto системы RC2 (стандартная площадка: 200PL). Площадка Manfrotto MS050M4-Q2 выполнена из магниевого сплава, что обеспечивает высокую прочность и малый вес. Специальный механизм предотвращает произвольное вращение камеры относительно площадки.

  • Размеры: 150 х 150 х 50 мм
  • Винт 1/4"-20
  • Безопасная нагрузка: 15 кг
  • Вес: 320 г