Угловая площадка Manfrotto MS050M4-Q2 позволяет быстро переводить камеру из горизонтального положения в вертикальное и обратно. Площадка совместима со всеми штативными головками Manfrotto системы RC2 (стандартная площадка: 200PL). Площадка Manfrotto MS050M4-Q2 выполнена из магниевого сплава, что обеспечивает высокую прочность и малый вес. Специальный механизм предотвращает произвольное вращение камеры относительно площадки. Пузырьковый уровень позволяет быстро и точно выровнять положение камеры по линии горизонта (в вертикальном положении).