Светодиодный источник света Manfrotto Lykos 2.0, предназначен для профессиональных видеографов и фотографов. Lykos 2.0 – компактный и мощный источник света «2 в 1» (Daylight, с температурой дневного света и BiColor, с возможностью регулировки цветовой температуры), исполненный во влагозащищенном корпусе. Над каждым диодом у источника света Lykos 2.0 расположен линзовый рассеиватель для формирования светового потока, максимально близкого к естественному, прибор легко управляется через специальное приложение для Android и iOS.

Lykos 2.0, 2 в 1 LED Light может работать в двух режимах: ее можно использовать в первую очередь для съемки видео и записи видеоинтервью - как в помещении, так и на улице. Также она может использоваться для предметной фотосъемки (режим дневного света, Daylight) или Fashion-съемки (режим BiColor), чтобы придать кожи модели теплый оттенок. Регулируя переключатель на задней панели, можно управлять интенсивностью света, а также переключаться с режима Daylight на режим BiColor и обратно.Источник света Lykos 2.0, 2 в 1 обладает водонепроницаемым корпусом, встроенным модулем Bluetooth с возможностью управления через приложение Lykos (поддерживается устройствами на iOS и Android). Конструкция батарейного отсека позволяет использовать одновременно два типа аккумуляторов (Sony L-Type или Canon LP-E6).

Технология расположения диодов на передней панели источников света Lykos 2.0, 2 в 1 в сочетании со встроенными рассеивателями обеспечивает оптимальное освещение, точную передачу цветов и оттенков, максимально приближенную к естественному освещению. Источник света снабжен 8 креплениями «холодный башмак» и 4 стандартными гнездами с резьбой ¼» для присоединения дополнительных устройств. Фотограф также может при помощи фирменных переходников соединить до 4-х источников Lykos 2.0 в полноценную систему освещения LED System для профессиональной работы. Источник света Lykos 2.0, 2 in 1 совместим с специальными софтбоксами Manfrotto, которые смягчают световой поток.

Корпус источника света исполнен в минималистическом стиле. Компактные размеры в сочетании с простым управлением делают его незаменимым для студийной и выездной фотосъемки. Модель Lykos 2.0, 2 в 1 способна удовлетворить все потребности профессиональных видеооператоров и фотографов при решении любых творческих и художественных задач.

Особенности:

Мощный компактный светильник 2 в 1 для профессиональной видео- и фотосъемки

Технология расположения диодов на передней панели, встроенные рассеивали для оптимального естественного освещения

Влагозащищенный батарейный отсек для двух типов аккумуляторов (Sony L-Type или Canon LP-E6)

Встроенный Bluetooth с возможностью управления через приложение Lykos (поддерживается устройствами на iOS и Android)

Технические характеристики: