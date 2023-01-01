Осветитель светодиодный Manfrotto Lykos 2.0 led Daylight & Bi-color
Код товара : УТ-00050345
Артикул : MLLYKOS2IN1
26 990 ₽
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Регулировка мощности, диапазон
0%~100%
Индекс CRI
95
Минимальная цветовая температура, K
3500
Максимальная цветовая температура, K
6500
Работа от сети
100В - 240В (50/60Гц), сетевой адаптер продается отдельно
Тип крепления
штативная резьба 1/4"
Прочие характеристики
Вес
1,51 кг
Вес (брутто), г
2.000
Описание
Светодиодный источник света Manfrotto Lykos 2.0, предназначен для профессиональных видеографов и фотографов. Lykos 2.0 – компактный и мощный источник света «2 в 1» (Daylight, с температурой дневного света и BiColor, с возможностью регулировки цветовой температуры), исполненный во влагозащищенном корпусе. Над каждым диодом у источника света Lykos 2.0 расположен линзовый рассеиватель для формирования светового потока, максимально близкого к естественному, прибор легко управляется через специальное приложение для Android и iOS.
Lykos 2.0, 2 в 1 LED Light может работать в двух режимах: ее можно использовать в первую очередь для съемки видео и записи видеоинтервью - как в помещении, так и на улице. Также она может использоваться для предметной фотосъемки (режим дневного света, Daylight) или Fashion-съемки (режим BiColor), чтобы придать кожи модели теплый оттенок. Регулируя переключатель на задней панели, можно управлять интенсивностью света, а также переключаться с режима Daylight на режим BiColor и обратно.Источник света Lykos 2.0, 2 в 1 обладает водонепроницаемым корпусом, встроенным модулем Bluetooth с возможностью управления через приложение Lykos (поддерживается устройствами на iOS и Android). Конструкция батарейного отсека позволяет использовать одновременно два типа аккумуляторов (Sony L-Type или Canon LP-E6).
Технология расположения диодов на передней панели источников света Lykos 2.0, 2 в 1 в сочетании со встроенными рассеивателями обеспечивает оптимальное освещение, точную передачу цветов и оттенков, максимально приближенную к естественному освещению. Источник света снабжен 8 креплениями «холодный башмак» и 4 стандартными гнездами с резьбой ¼» для присоединения дополнительных устройств. Фотограф также может при помощи фирменных переходников соединить до 4-х источников Lykos 2.0 в полноценную систему освещения LED System для профессиональной работы. Источник света Lykos 2.0, 2 in 1 совместим с специальными софтбоксами Manfrotto, которые смягчают световой поток.
Корпус источника света исполнен в минималистическом стиле. Компактные размеры в сочетании с простым управлением делают его незаменимым для студийной и выездной фотосъемки. Модель Lykos 2.0, 2 в 1 способна удовлетворить все потребности профессиональных видеооператоров и фотографов при решении любых творческих и художественных задач.
Особенности:
- Мощный компактный светильник 2 в 1 для профессиональной видео- и фотосъемки
- Технология расположения диодов на передней панели, встроенные рассеивали для оптимального естественного освещения
- Влагозащищенный батарейный отсек для двух типов аккумуляторов (Sony L-Type или Canon LP-E6)
- Встроенный Bluetooth с возможностью управления через приложение Lykos (поддерживается устройствами на iOS и Android)
Технические характеристики:
- Цветовая температура – от 3000 до 5600К
- Световой поток – 1500 люкс на 1 м
- Встроенный модуль Bluetooth
- Количество светодиодов – 48
- Влагозащищенный корпус
- Регулятор яркости – от 0 до 100%
- Крепление «холодный башмак» - 8шт
- Гнездо ¼” - 4 шт