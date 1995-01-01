Штатив MANFROTTO Element MII хорошо подходит для зеркальных и беззеркальных камер с любой оптикой. Штатив является вторым поколением серии Element Traveller, но теперь производство перенесено из Китая в Италию. Штатив создан для путешествий: в полностью разложенном виде его высота достигает 160 см, но при транспортировке – всего 42.5 см, а общий вес (вместе с головкой): всего 1.55 кг. Безопасная нагрузка составляет 8 кг, что позволяет использовать тяжелые объективы, а также подручные утяжелители для обеспечения дополнительной устойчивости.

Центральная крестовина и ноги полностью выполнены из алюминия, цанговые замки не занимают много места, и при этом работают очень быстро (фиксация одним поворотом). Утеплитель на одной и ножек выполнен из резины: более надежного и износостойкого материала, по сравнению с поролоном.

Шаровая головка идет в комплекте. Она обеспечивает все, что требуется от современного штатива: независимую блокировку панорамирования, совместимость с площадками Arca Swiss и Manfrotto RC2, большие эргономичные рукоятки.

В комплекте со штативом поставляется качественный чехол с уплотненными стенками, который надежно защищает штатив от ударов и грязи.