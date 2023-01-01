Описание

Manfrotto Befree Advanced Travel Carbon Twist – карбоновый штатив с шаровой головой и замками Twist lock – идеальное решение для продвинутых фотографов-любителей, которые хотят максимальной производительности, в том числе когда они в поездках или в походах. Применение карбона (углепласика) позволяет свести к минимуму вес и при этом обеспечивать лучшие в своем классе стабильность и жесткость.

Эргономичный дизайн делает работу с Manfrotto Befree Advanced Carbon интуитивно понятной и быстрой, позволяя даже самым взыскательным фотографам быстро и легко устанавливать свое оборудование, чтобы максимально концентрироваться именно на снимке. Крестовина из легкого магниевого сплава обеспечивает идеальную стабильность на всех типах поверхности, включая самые неровные, – ваша камера всегда будет в полной готовности к съемке четких кадров. Крестовина также оснащена гнездом Easy Link, которое позволяет закрепить вспомогательный аксессуар, будь то свет, отражатель или держатель для телефона / планшета.

Новые замки-цанги M-lock, разработанные Manfrotto, удовлетворят всех, кто ищет быстрое, простое в использовании и компактное решение. Кроме того, замки M-Lock не имеют выступающих частей, и этот механизм отлично складывается вокруг головы, позволяя Befree Advanced Carbon легко помещаться в штативную сумку.

Эргономичный селектор угла ног предназначен для использования, как правшами, так и левшами, позволяя каждому фотографу менять перспективу съемки интуитивно и находить правильную высоту штатива без потери концентрации на самом процессе съемки. Befree Advanced Carbon можно легко установить в трех независимых позициях ног, гарантируя полную универсальность съемки для всех творческих идей, которые могут возникнуть в процессе работы на природе.

Штатив идет в комплекте с алюминиевой Manfrotto Advanced 494 Center ball head – небольшой, но мощной и интуитивно понятной шаровой головой, которая обеспечивает быстрое и точное управление движениями камеры. 494 шаровая голова оснащена тремя независимыми элементами управления: основная ручка для управления сферической блокировкой, встроенная ручка регулировки трения, изменяющей тяговое усилие, так что вес оборудования всегда идеально сбалансирован, и кадры можно выстраивать без особых усилий; независимая ручка панорамирования, которая удерживает горизонт ровно на плоскости и перемещает камеру по горизонтали, обеспечивая потрясающие пейзажные снимки.

На штативную голову устанавливается уникальная площадка, которая полностью совместима с самыми распространенными стандартными креплениями мира: Manfrotto RC2 и Arca-swiss. Благодаря этой алюминиевой площадке, прикрепленной к камере, все головы Manfrotto и почти все головы на рынке, оснащенные креплениями типа Arca-swiss, могут быть настроены быстро и без усилий, без необходимости разбора на компоненты.

Befree Advanced Carbon – лучший туристический штатив для активных фотографов, которые хотят максимальной производительности, даже когда они путешествуют. Этот легкий штатив для путешествий – оптимальное сочетание портативности, прочности, легкой настройки и работы. Он сконструирован так, чтобы фотографы могли выразить свою уникальность через самые смелые исключительные кадры с помощью своей камеры, будучи уверенными в профессиональной поддержке, которая никогда не подведет.