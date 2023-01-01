Описание

Befree 3-Way Live Advanced – это инновационная модель, пополнившая флагманское семейство штативов Manfrotto Befree Advanced, специально разработанная для фото- и видеолюбителей, которым нужна максимальная производительность и универсальность «все в одном» в компактном корпусе.

Befree 3-Way Live Advanced – первый штатив для выездной съемки и путешествий, разработанный как для фото, так и для видеосъемки. Он сочетает в себе точность и универсальность с инновационными и уникальными функциями, которые помогают фотографам и видеографам создавать кадры высшего качества. Все, что нужно сделать пользователям, – дать волю своему творчеству.

В комплект входит новая голова Manfrotto Befree 3-way Live Head – инновационная 3-осевая жидкостная голова Manfrotto для путешествий, которая имеет полностью складные ручки, обеспечивающие непревзойденную компактность и прочность, и обладает полезной нагрузкой до 6 кг. Эта новаторская голова отвечает всем потребностям клиентов в работе с видео- и фототехникой с помощью одной универсальной поддержки.

Благодаря системе Befree Fluid Drag System с максимально плавным управлением как при панорамировании, так и при наклонах, эта голова исключительно легко настраивается под композицию, максимально точное кадрирование и съемку. Используемая высокоэффективная жидкость представляет собой новейшую технологию для жидкостных голов Manfrotto, созданную для обеспечения максимально плавного контроля движений и исключительной стабильности даже при экстремальных температурах (-30° / + 70°). Длинная панорамная ручка, портретное положение и 3 пузырьковых уровня дополняют голову, гарантируя точность и универсальность в съемочном процессе, способствуя реализации творческих идей.

Штативная голова также оснащена уникальной площадкой 200PL-PRO, изготовленной из высококачественного алюминия, полностью совместимой с креплениями типа Manfrotto RC2 и Arca-Swiss. 2 резиновые накладки обеспечивают максимально крепкое сцепление даже при съемке под самым критическим углом. Кроме того, держатель площадки на голове также совместим с 501PL, обеспечивая таким образом идеальный баланс даже с более длиннофокусными объективами.

Эргономичный дизайн делает управление комплектом 3-осевой Manfrotto Befree 3-Way Live Advanced интуитивно понятным и быстрым, что позволяет даже самым требовательным пользователям легко и оперативно настроить свое оборудование, не потеряв при этом кадр. Крестовина разработана для идеальной устойчивости на всех типах поверхности, в том числе на самых неровных, при этом камера всегда остается неподвижной и готовой к съемке резких изображений и плавных видео.

Система блокировки ног QPL Travel делает настройку и регулировку простой и безопасной, обеспечивая полную устойчивость во всех конфигурациях, когда штатив разложен.< br> Эргономичный переключатель угла наклона ног разработан для использования как правшами, так и левшами, позволяя каждому интуитивно изменять перспективу съемки и находить подходящую высоту штатива, не теряя фокусировки на планируемом кадре.

Крестовина этой инновационной модели также оснащена креплениями Easy Link, как и профессиональные штативы Manfrotto 190 и 055. Это позволяет фотографам и видеооператорам расширять свои возможности, добавляя аксессуары, которые делают их кадры уникальными. Креативные пользователи теперь легко могут установить источники света или отражатели для съемки на локациях, для чего раньше было необходимы были тяжелые штативы с аксессуары.

Manfrotto Befree 3-Way Live Advanced – лучший штатив для путешествий для увлеченных фотографов и видеооператоров, которым нужна максимальная производительность в легком формате. Это оптимальное сочетание портативности, надежности, простоты настройки и эксплуатации. Он создан с целью – дать возможность пользователям выразить свой талант с камерой и уверенностью в лучшей опоре.