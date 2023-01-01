Описание

Усовершенствованный штатив-трансформер серии Befree Advanced, идеально подходящий для путешествий и других видов работы вне студии. Одна из ног может отсоединяться, превращаясь в полнофункциональный монопод. Шаровая головка не занимает много места и позволяет быстро настроить ориентацию камеры. В штативе используются новые рычажковые замки QPL Travel, разработанные по образу QPL замков профессиональных серий (190 и 055). В сложенном виде центральная штанга переворачивается вниз, что обеспечивает максимальную компактность в сложенном виде. Гнездо EasyLink позволяет устанавливать на штатив сбоку дополнительные кронштейны для аксессуаров: вспышек, ламп постоянного света, отражателей и так далее.

Штатив Befree 2N1 комплектуется шаровой головкой 494, маленькой, но с высокой грузоподъемностью. На головке расположены 3 отдельных блокиратора: один отвечает за запирание всего шара, второй освобождает ось панорамирования для создания многокадровых панорам, третий позволяет настроить силу трения под конкретную камеру. Быстросъемная площадка одновременно совместима с системами Manfrotto RC2 и Arca Swiss («ласточкин хвост»). Рельефные выступы на рукоятках позволяют легко манипулировать головкой в перчатках.

Штатив и головка полностью изготавливаются в Италии.

В комплекте со штативом идет удобная дорожная сумка с плечевым ремнем.