Штатив Manfrotto MK190XPRO4-3W с 3D-головкой
Код товара : УТ-00005416
Артикул : MK190XPRO4-3W
Официальная гарантия Manfrotto 10 лет
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Характеристики
Характеристики
Регулировка силы трения
есть, по всем осям, за исключением панорамного вращения
Максимальная нагрузка
6 кг (по отдельности: штатив 7 кг, головка 8 кг)
Длина в сложенном положении
62 см
Диаметр ног
26, 22.5, 19, 15.5 мм
Головка
3D (с тремя степенями свободы), MHXPRO-3W
Минимальная высота
8 см (+ 13 см головка)
Наклон центральной штанги
есть, до 90°
Материал
алюминий
Углы наклона ног
25°, 46°, 66°, 88°
Высота со сложенной центральной штангой
148
Физические характеристики
Вес
3.1 кг (2.1 кг штатив, 1 кг головка)
Описание
Комплект из штатива MK190XPRO4 и головки MHXPRO-3W. Основной особенностью штативов серии X-PRO является отклоняемая центральная штанга, которая при необходимости быстро переводится из вертикального в горизонтальное или наклонное положение. Новые замки Quick Power Lock фиксируют еще надежнее прежнего и управляются одной рукой. Головка располагает системой контроля сопротивления (довольно необычная особенность для головок такого типа), которая позволяет точнее ориентировать самое разное оборудование. Боковое гнездо Easy Link позволяет присоединить к штативу отдельный шарнир для аксессуаров - вспышки, лампы постоянного света и т.п.
И штатив, и головка выполнены в Италии.
На данный товар распространяется стандартная гарантия сроком 1 год. При регистрации покупки на сайте производителя вы получаете расширенную гарантию (на 10 лет) - совершенно бесплатно.