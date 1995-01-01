Описание

Комплект из штатива MK190XPRO4 и головки MHXPRO-3W. Основной особенностью штативов серии X-PRO является отклоняемая центральная штанга, которая при необходимости быстро переводится из вертикального в горизонтальное или наклонное положение. Новые замки Quick Power Lock фиксируют еще надежнее прежнего и управляются одной рукой. Головка располагает системой контроля сопротивления (довольно необычная особенность для головок такого типа), которая позволяет точнее ориентировать самое разное оборудование. Боковое гнездо Easy Link позволяет присоединить к штативу отдельный шарнир для аксессуаров - вспышки, лампы постоянного света и т.п.

И штатив, и головка выполнены в Италии.

На данный товар распространяется стандартная гарантия сроком 1 год. При регистрации покупки на сайте производителя вы получаете расширенную гарантию (на 10 лет) - совершенно бесплатно.