Описание

Компактный трехсекционный алюминиевый штатив с механизмом горизонтального наклона центральной штанги. Основной особенностью штативов серии X-PRO является отклоняемая центральная штанга, которая при необходимости быстро переводится из вертикального в горизонтальное положение и обратно (промежуточные положения не предусмотрены). Пузырьковый уровень, находящийся на верхней площадке, свободно вращается вокруг центральной штанги, так чтобы его всегда можно было увидеть, независимо от установленного на штатив оборудования. Усовершенствованная система ножных фиксаторов Quick Power Lock обладает повышенной надежностью и комфортом. Гнездо Easy Link позволяет устанавливать на штатив аксессуары (вспышку, отражатель, лампу постоянного света) на различных держателях.

Шаровая штативная головка Manfrotto XPRO обладает усовершенстованной системой запирания: фиксация головки происходит с помощью сразу трех клиньев. Регулировка силы трения позволяет пользователю выбрать подходящий баланс для разного по весу оборудования. Два пузырьковых уровня позволяют идеально выверить положение камеры как в пейзажной, так и в портретной ориентации. Вместо неприятной, пачкающей одежду смазки используются полимерные кольца, которые обеспечивают плавное и точное позиционирование камеры. При весе всего 500 г головка гарантированно выдерживает нагрузку до 10 кг, что позволяет использовать ее с самой тяжелой оптикой.

И штатив, и головка изготавливаются в Италии.

На данный товар распространяется стандартная гарантия сроком 1 год.