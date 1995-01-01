Компактный трехсекционный алюминиевый штатив. Основным преимуществом является адаптер для съемки на уровне земли, который позволяет проявить вашу креативность. Пузырьковый уровень, находящийся на верхней площадке, свободно вращается вокруг центральной штанги, так чтобы его всегда можно было увидеть, независимо от установленного на штатив оборудования. Усовершенствованная система ножных фиксаторов Quick Power Lock обладает повышенной надежностью и комфортом. Гнездо Easy Link позволяет устанавливать на штатив аксессуары (вспышку, отражатель, лампу постоянного света) на различных держателях.

Новая жидкостная голова XPRO — лучший выбор для фотографов, которые хотят расширить свой творческий горизонт, занявшись съёмкой видео. Благодаря корпусу из алюминия и полимера Adapto, она компактная, портативная и легкая, ее вес всего 0,7 кг. Жидкостная голова XPRO имеет два уровня плавности, позволяя переключаться с жёсткой на мягкую гидравлику в соответствии с предпочитаемой скоростью движений и типом используемого оборудования. Данная головка использует быстросъемную площадку 200PL.

И штатив, и головка изготавливаются в Италии.

На данный товар распространяется стандартная гарантия сроком 1 год.