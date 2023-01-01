Описание

Штативная головка XPRO Ball Head представляет собой идеальный союз инновационных технических решений и дизайна. Она оснащена новой системой фиксации, которая гарантирует камере полную стабильность благодаря трем клиньям, которые блокируют шар. Система контроля трения удобна для работы с камерами различного веса (увеличьте трение при работе с тяжелыми камерами и наоборот). Наконец, отдельная рукоятка позволяет освободить ось панорамирования при фиксации камеры по остальным осям – для создания многокадровых панорам. Благодаря двум жидкостным уровням настроить положение камеры по горизонту можно как в горизонтальной, так и в вертикальной ориентации. Новые полимерные кольца позволяют обойтись без жирной пачкающей смазки, обеспечивая при этом плавные и точные движения камеры.

Голова XPRO Ball Head чрезвычайно портативная, легкая и надежная: благодаря магниевому корпусу она весит всего 0.52 кг, при этом выдерживает нагрузку до 15 кг. Новый механизм фиксации съемной площадки Top Lock является инновационным решение по сравнению с другими адаптерами Arca-Swiss на рынке: площадку можно поставить на головку одним движением сверху вниз, что гораздо проще и быстрее, чем заводить сбоку. Когда площадка стыкуется с зажимом, срабатывает механизм безопасности, который предотвращает падение камеры.