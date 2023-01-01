Штативная головка Manfrotto MHXPRO-3WG, 3D, редукторная
Код товара : УТ-00005484
Артикул : MHXPRO-3WG
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
3D, редукторная
Материал
технополимер Adapto
Физические характеристики
Вес
750 г
Вес (брутто), г
0.750
Описание
3D головка с редукторным приводом - для фотографов, которым необходима абсолютная точность позиционирования. Для грубой настройки можно освободить головку, зажав рычаг, точное наведение осуществляется вращением рукояток. Редукторным приводом оснащены все три оси. Для снижения веса в качестве основного материала используется запатентованный технополимер - Adapto. Головка рассчитана на оборудование весом до 4 кг, сама весит всего 750 г, что позволяет без проблем брать ее на выездную съемку.
Диапазон хода: продольный наклон -20° / +90°, поперечный наклон -90° / +20°, панорамирование 360°
MHXPRO-3WG изготавливается в Италии.
На данный товар распространяется стандартная гарантия сроком 1 год.