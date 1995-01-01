Штативная головка Manfrotto MHXPRO-3WG, 3D, редукторная
Код товара:УТ-00005484
Артикул:MHXPRO-3WG
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Характеристики
Безопасная нагрузка, кг4
Тип головки3D
Головка3D, редукторная
Пузырьковый уровень3
Быстросъемная площадкаесть, 200PL
Максимальная нагрузка4 кг
Материалтехнополимер Adapto
Рабочая высота головки13 см
Вес750 г
Описание
3D головка с редукторным приводом - для фотографов, которым необходима абсолютная точность позиционирования. Для грубой настройки можно освободить головку, зажав рычаг, точное наведение осуществляется вращением рукояток. Редукторным приводом оснащены все три оси. Для снижения веса в качестве основного материала используется запатентованный технополимер - Adapto. Головка рассчитана на оборудование весом до 4 кг, сама весит всего 750 г, что позволяет без проблем брать ее на выездную съемку.
Диапазон хода: продольный наклон -20° / +90°, поперечный наклон -90° / +20°, панорамирование 360°
MHXPRO-3WG изготавливается в Италии.
На данный товар распространяется стандартная гарантия сроком 1 год.