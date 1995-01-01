3D головка с редукторным приводом - для фотографов, которым необходима абсолютная точность позиционирования. Для грубой настройки можно освободить головку, зажав рычаг, точное наведение осуществляется вращением рукояток. Редукторным приводом оснащены все три оси. Для снижения веса в качестве основного материала используется запатентованный технополимер - Adapto. Головка рассчитана на оборудование весом до 4 кг, сама весит всего 750 г, что позволяет без проблем брать ее на выездную съемку.

Диапазон хода: продольный наклон -20° / +90°, поперечный наклон -90° / +20°, панорамирование 360°

MHXPRO-3WG изготавливается в Италии.

На данный товар распространяется стандартная гарантия сроком 1 год.