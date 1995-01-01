Головка Manfrotto MH492LCD-BH, до 4 кг, в башмак

<











>







Код товара: УТ-00068549 Артикул: MH492LCD-BH Код товара: УТ-00068549 Артикул: MH492LCD-BH Тип товара Держатели Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Клетки для камер Тип товара Держатели Описание Шаровая головка Manfrotto MH492LCD-BH устанавливается в стандартный башмак для аксессуаров. Штативный винт 1/4"-20 позволяет установить на нее накамерный монитор, осветитель, телефон или другой аксессуар весом до 4 кг. Головка позволяет свободно вращать установленную технику, а также наклонять ее на угол до 90°. Благодаря большой эргономичной ручке фиксировать и освобождать шар очень легко. Обратите внимание: «пятка» для установки в башмак является несъемной

в башмак фотокамеры не рекомендуется устанавливать аксессуары весом более 1 кг, используйте клетку или другие держатели Характеристики Материал: алюминий

Максимальная нагрузка: 4 кг

Рабочая высота: 7.6 см

Диаметр шара: 22 мм

Диаметр базы: 35 мм

Рабочая температура: от -30° до 70° С

Вес: 170 г Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.