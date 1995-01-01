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Головка Manfrotto MH492LCD-BH, до 4 кг, в башмак

  • MH492LCD-BH, до 4 кг, в башмак
  • MH492LCD-BH, до 4 кг, в башмак
  • MH492LCD-BH, до 4 кг, в башмак
  • MH492LCD-BH, до 4 кг, в башмак
  • MH492LCD-BH, до 4 кг, в башмак
  • MH492LCD-BH, до 4 кг, в башмак
  • MH492LCD-BH, до 4 кг, в башмак
  • MH492LCD-BH, до 4 кг, в башмак
  • MH492LCD-BH, до 4 кг, в башмак
Код товара:УТ-00068549
Артикул:MH492LCD-BH

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Шаровая головка Manfrotto MH492LCD-BH устанавливается в стандартный башмак для аксессуаров. Штативный винт 1/4"-20 позволяет установить на нее накамерный монитор, осветитель, телефон или другой аксессуар весом до 4 кг. Головка позволяет свободно вращать установленную технику, а также наклонять ее на угол до 90°. Благодаря большой эргономичной ручке фиксировать и освобождать шар очень легко.

Обратите внимание:

  • «пятка» для установки в башмак является несъемной
  • в башмак фотокамеры не рекомендуется устанавливать аксессуары весом более 1 кг, используйте клетку или другие держатели

Характеристики

  • Материал: алюминий
  • Максимальная нагрузка: 4 кг
  • Рабочая высота: 7.6 см
  • Диаметр шара: 22 мм
  • Диаметр базы: 35 мм
  • Рабочая температура: от -30° до 70° С
  • Вес: 170 г