Головка Manfrotto MH492LCD-BH, до 4 кг, в башмак
Код товара:УТ-00068549
Артикул:MH492LCD-BH
Товар не найден
Характеристики
Тип товараДержатели
Описание
Шаровая головка Manfrotto MH492LCD-BH устанавливается в стандартный башмак для аксессуаров. Штативный винт 1/4"-20 позволяет установить на нее накамерный монитор, осветитель, телефон или другой аксессуар весом до 4 кг. Головка позволяет свободно вращать установленную технику, а также наклонять ее на угол до 90°. Благодаря большой эргономичной ручке фиксировать и освобождать шар очень легко.
Обратите внимание:
- «пятка» для установки в башмак является несъемной
- в башмак фотокамеры не рекомендуется устанавливать аксессуары весом более 1 кг, используйте клетку или другие держатели
Характеристики
- Материал: алюминий
- Максимальная нагрузка: 4 кг
- Рабочая высота: 7.6 см
- Диаметр шара: 22 мм
- Диаметр базы: 35 мм
- Рабочая температура: от -30° до 70° С
- Вес: 170 г