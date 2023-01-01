Головка Manfrotto MH492LCD-BH, до 4 кг, в башмак
Код товара : УТ-00068549
Артикул : MH492LCD-BH
9 790 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Описание
Шаровая головка Manfrotto MH492LCD-BH устанавливается в стандартный башмак для аксессуаров. Штативный винт 1/4"-20 позволяет установить на нее накамерный монитор, осветитель, телефон или другой аксессуар весом до 4 кг. Головка позволяет свободно вращать установленную технику, а также наклонять ее на угол до 90°. Благодаря большой эргономичной ручке фиксировать и освобождать шар очень легко.
Обратите внимание:
- «пятка» для установки в башмак является несъемной
- в башмак фотокамеры не рекомендуется устанавливать аксессуары весом более 1 кг, используйте клетку или другие держатели
Характеристики
- Материал: алюминий
- Максимальная нагрузка: 4 кг
- Рабочая высота: 7.6 см
- Диаметр шара: 22 мм
- Диаметр базы: 35 мм
- Рабочая температура: от -30° до 70° С
- Вес: 170 г