Шаровая головка Manfrotto MH492LCD-BH устанавливается в стандартный башмак для аксессуаров. Штативный винт 1/4"-20 позволяет установить на нее накамерный монитор, осветитель, телефон или другой аксессуар весом до 4 кг. Головка позволяет свободно вращать установленную технику, а также наклонять ее на угол до 90°. Благодаря большой эргономичной ручке фиксировать и освобождать шар очень легко.