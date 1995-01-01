Описание

Профессиональная шаровая голова, специально разработанная для карбоновых штативов серии 057, она является чрезвычайно точной и обеспечивает плавные движения. Компактная, эргономичная, мощная и прочная – она выполнена из легкого магния. Сила трения регулируется: повысьте сопротивление при работе с тяжелым оборудованием, и наоборот, снизьте силу трения при установке легких камер. Отдельный замок оси панорамирования позволяет зафиксировать камеру и произвести съемку панорамы из нескольких кадров.

Новая быстросъемная система Q5 совместима со стандартными площадками RC5 и при меньшем весе обеспечивает улучшенную эргономику, быстродействие и точность — благодаря трём пузырьковым уровням для выравнивания. Система Q5 со скользящей площадкой позволяет идеально сбалансировать нагрузку при использовании тяжёлого оборудования и длинных объективов.

Головка также совместима с более длинными площадками 500-й серии.