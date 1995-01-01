Товары

Услуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Выберите город

    Появились вопросы?

    Мы постараемся ответить как можно скорее.
    Тема вопроса*
    Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

    Штативная головка Manfrotto MH057M0-Q5, шаровая, площадка 501PL, до 15 кг

    0

    0 отзывов

    Код товара : 00000059272

    Артикул : MH057M0-Q5

    Заказ в 1 клик

    Оставьте Ваш номер телефона для оформления заказа и мы свяжемся с Вами с 9:00 до 21:00.
    Нажимая кнопку «Оформить заказ», вы даете согласие на обработку персональных данных.
    24 400 ₽

    Гарантия 1 год.

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

    Доставка курьером бесплатно от 5 000₽

    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Профессиональная шаровая голова, специально разработанная для карбоновых штативов серии 057, она является чрезвычайно точной и обеспечивает плавные движения. Компактная, эргономичная, мощная и прочная – она выполнена из легкого магния. Сила трения регулируется: повысьте сопротивление при работе с тяжелым оборудованием, и наоборот, снизьте силу трения при установке легких камер. Отдельный замок оси панорамирования позволяет зафиксировать камеру и произвести съемку панорамы из нескольких кадров.

    Новая быстросъемная система Q5 совместима со стандартными площадками RC5 и при меньшем весе обеспечивает улучшенную эргономику, быстродействие и точность — благодаря трём пузырьковым уровням для выравнивания. Система Q5 со скользящей площадкой позволяет идеально сбалансировать нагрузку при использовании тяжёлого оборудования и длинных объективов.

    Головка также совместима с более длинными площадками 500-й серии. 

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.