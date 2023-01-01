Описание

Универсальный зажим Manfrotto MCLAMP используется, чтобы закрепить ваш смартфон на штативе или другой опоре для съемки фото или видео. Два гнезда 1/4'' типа «мама»: одно расположено на нижней, второе – на задней панели. Для надежного и мягкого захвата используются 2 силиконовые прокладки, не повреждающие и не царапающие телефон. Универсальный зажим также может быть использован как настольная подставка для вашего смартфона, благодаря откидной ножке на задней стороне. Совместим с любыми смартфонами шириной до 8,4 см, с чехлом или без него.

С помощью зажима Manfrotto MCLAMP вы можете закрепить телефон на штативе, моноподе, струбцинном зажиме, присоске, одном из креплений для экшен-камер и так далее.

При регистрации покупки на сайте производителя на данный адаптер распространяется расширенная гарантия производителя сроком 5 лет.