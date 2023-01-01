Держатель для телефона Manfrotto MCLAMP, универсальный
Код товара : УТ-00032018
Артикул : MCLAMP
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.100
Описание
Универсальный зажим Manfrotto MCLAMP используется, чтобы закрепить ваш смартфон на штативе или другой опоре для съемки фото или видео. Два гнезда 1/4'' типа «мама»: одно расположено на нижней, второе – на задней панели. Для надежного и мягкого захвата используются 2 силиконовые прокладки, не повреждающие и не царапающие телефон. Универсальный зажим также может быть использован как настольная подставка для вашего смартфона, благодаря откидной ножке на задней стороне. Совместим с любыми смартфонами шириной до 8,4 см, с чехлом или без него.
С помощью зажима Manfrotto MCLAMP вы можете закрепить телефон на штативе, моноподе, струбцинном зажиме, присоске, одном из креплений для экшен-камер и так далее.
При регистрации покупки на сайте производителя на данный адаптер распространяется расширенная гарантия производителя сроком 5 лет.