Нейлоновый чехол без внутреннего уплотнителя, обеспечивающий удобство транспортировки и защиту штатива от воды и грязи. Для предохранения штативной головки от ударов крышка выполнена из термоформованной пены. Широкий ремень с регулируемой длиной позволяет носить штатив на плече или через плечо. Основная молния идёт по всей длине кофра, огибая кольцом его верхнюю часть, чтобы вы могли легко открыть его и взять свой штатив. Чехол специально сшит с асимметричной формой - он шире со стороны головки и уже со стороны ножек, благодаря чему штатив плотно фиксируется и не болтается внутри. Внутренняя длина: 77 см.

Внутренняя длина: 80 см

Диаметр внешнего основания 14 см

Диаметр внешней верхней части 23 см

Диаметр внутреннего основания 14 см

Диаметр внутренней верхней части 23 см

Вес 0.47 кг