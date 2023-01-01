Нейлоновый чехол без внутреннего уплотнителя, обеспечивающий удобство транспортировки и защиту штатива от воды и грязи. Для предохранения штативной головки от ударов крышка выполнена из термоформованной пены. Широкий ремень с регулируемой длиной позволяет носить штатив на плече или через плечо. Основная молния идёт по всей длине кофра, огибая кольцом его верхнюю часть, чтобы вы могли легко открыть его и взять свой штатив. Чехол специально сшит с асимметричной формой - он шире со стороны головки и уже со стороны ножек, благодаря чему штатив плотно фиксируется и не болтается внутри. Внутренняя длина: 77 см.