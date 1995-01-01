Адаптер Manfrotto EXADPT для камер GoPro

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Код товара: УТ-00068378 Артикул: EXADPT Код товара: УТ-00068378 Артикул: EXADPT Тип аксессуара Адаптер Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Тип аксессуара Тип аксессуара Адаптер Описание Адаптер Manfrotto EXADPT позволяет устанавливать экшен-камеры GoPro HERO (и другие с аналогичным креплением) на штативы, моноподы и другие держатели с винтом 1/4". Крепление выполнено из пластика, гайки металлические (латунь). Видео Наш обзор

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