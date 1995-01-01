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Адаптер Manfrotto EXADPT для камер GoPro

  • EXADPT для камер GoPro
  • EXADPT для камер GoPro
  • EXADPT для камер GoPro
  • EXADPT для камер GoPro
  • EXADPT для камер GoPro
Код товара:УТ-00068378
Артикул:EXADPT

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Адаптер Manfrotto EXADPT позволяет устанавливать экшен-камеры GoPro HERO (и другие с аналогичным креплением) на штативы, моноподы и другие держатели с винтом 1/4". Крепление выполнено из пластика, гайки металлические (латунь).