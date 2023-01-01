Адаптер Manfrotto EXADPT для камер GoPro
Код товара : УТ-00068378
Артикул : EXADPT
790 ₽
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Описание
Адаптер Manfrotto EXADPT позволяет устанавливать экшен-камеры GoPro HERO (и другие с аналогичным креплением) на штативы, моноподы и другие держатели с винтом 1/4". Крепление выполнено из пластика, гайки металлические (латунь).