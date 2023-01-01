Описание

Штатив Manfrotto Element MII Mobile Bluetooth предназначен для современных создателей контента, которые используют и мобильные телефоны, и профессиональные зеркальные или беззеркальные камеры. Штатив идет в комплекте с шаровой головкой, универсальным держателем для телефона и пультом дистанционного управления на основе Bluetooth, а также с чехлом. Максимальная нагрузка составляет 8 кг, а собственный вес штатива – всего 1.6 кг. В сложенном виде он занимает всего 43 см в длину, что очень удобно для путешествий и просто вылазок для съемки в городе или на природе.

Держатель для телефона MCLAMP устанавливается на штативный винт 1/4", он работает с телефонами шириной до 84 мм. Пульт дистанционного управления работает с телефонами на базе iOS и Android, не требует установки специальных приложений. Максимальная дистанция срабатывания: 27.5 м.

Данный штатив использует цанговые замки: более компактные, без выступающих деталей. Замки запираются одним поворотом кисти, поэтому их применение не вызывает задержек с раскладыванием штатива, как это бывало с цанговыми замками старой конструкции. Для дополнительной стабильности имеется крюк для крепления балласта.

Отдельно следует отметить шаровую головку штатива. Несмотря на небольшой размер, она выдерживает вес в 8 кг. Отдельная ручка освобождает панорамную ось, что позволяет создавать панорамы из нескольких кадров. Штативная площадка 200PL-PRO Light совместима с системами Manfrotto RC2 и Arca Swiss: вы легко можете использовать другие площадки. Например, угловые (L-образные).

Все штативы Manfrotto серии Element MII изготавливаются в Италии.