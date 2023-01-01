Штатив Manfrotto Befree Live Twist, с 2D видеоголовкой (MVKBFRT-LIVE)
Код товара : УТ-00022702
Артикул : MVKBFRT-LIVE
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
2D, видео, с жидкостными картриджами, MVH400AH
Материал
алюминий
Углы наклона ног
22°, 54°, 89°
Пузырьковый уровень
На штативе
Высота со сложенной центральной штангой, см
129
Длина в сложенном положении
40 см
Диаметр ног
12, 15.5, 19, 22.5 мм
Физические характеристики
Вес
1640 г (из них головка: 380 г)
Вес (брутто), г
2.000
Описание
Один из самых компактных штативов для видеосъемки. Головка с жидкостными картриджами обеспечивает идеально плавный наклон и панорамирование камеры. На центральной штанге располагается база в форме полусферы, которая позволяет быстро выравнивать камеру по горизонту. В сложенном виде ноги поднимаются вверх, охватывая головку, что обеспечивает максимальную компактность в сложенном виде. Новые цанговые замки M-Lock - фиксируются быстро и не имеют выступающих частей. Гнездо EasyLink позволяет устанавливать на штатив сбоку дополнительные кронштейны для аксессуаров: ламп постоянного света, отражателей, держателей для планшета или видеорекордера и так далее.
Головка Befree Live Fluid Head обеспечивает плавность движения при наклоне и панорамировании камеры, для каждой оси используется отдельный картридж. Сопротивление фиксированное. Система контрбаланса отсутствует, головка рассчитана преимущественно на легкие камеры. Длинная площадка со скользящим винтом позволяет частично отрегулировать положение центра тяжести камеры. Можно использовать и другие, более длинные площадки системы Arca Swiss («ласточкин хвост»). Каждая из осей, наклон и панорамирование, запирается отдельно.
Штатив и головка полностью изготавливаются в Италии.