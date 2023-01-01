Описание

Усовершенствованный штатив серии Befree Advanced, идеально подходящий для путешествий и других видов работы вне студии. Шаровая головка не занимает много места и позволяет быстро настроить ориентацию камеры. В Travel Twist используются новые цанговые замки M-Lock - фиксируются быстро, не требуют подтягивания, не имеют выступающих частей. В сложенном виде ноги поднимаются вверх, охватывая головку, что обеспечивает максимальную компактность в сложенном виде. Гнездо EasyLink позволяет устанавливать на штатив сбоку дополнительные кронштейны для аксессуаров: вспышек, ламп постоянного света, отражателей и так далее.

Штатив Befree Advanced Travel Twist комплектуется шаровой головкой 494, маленькой, но с высокой грузоподъемностью. На головке расположены 3 отдельных блокиратора: один отвечает за запирание всего шара, второй позволяет настроить силу трения под конкретную камеру, третий освобождает ось панорамирования для создания многокадровых панорам. Площадка позволяет устанавливать камеру совместима с системой Arca Swiss («ласточкин хвост»). Рельефные выступы на рукоятках позволяют легко манипулировать головкой в перчатках.

Штатив и головка полностью изготавливаются в Италии. В комплекте со штативом идет удобная дорожная сумка с плечевым ремнем.