Описание

Компактный штатив для путешествий и выездов на локации, в сложенном состоянии занимает всего 40 см, общий вес (с головкой) 2 кг. Это первый компактный штатив, разработанный одновременно для фото и видео: обычно жидкостные картриджи использовались в 2D головках, которые не очень удобны для съемки фото (например, у 2D головок нет поперечного наклона и вертикального режима). Инновационная 3D головка с жидкостными картриджами обеспечивает плавное движение камеры при панорамировании и наклоне камеры во время съемки, а переход от горизонтального к вертикальному режиму происходит за одно мгновение. Длинные рукоятки складываются при транспортировке и быстро раскладываются обратно. Усовершенствованная жидкость, используемая в картриджах, сохраняет работоспособность даже при экстремальных температурах: от -30° до +70° С.

Данная версия штатива создана специально для камер Sony, она отличается специальной площадкой 200PL-PRO Sony с подъемом спереди, который предотвращает произвольное вращение камеры на штативе. Также немного отличается цветовое оформление: вместо фирменного красного цвета Manfrotto отдельные элементы штатива окрашены в оранжевый, цвет Sony Alpha. Штативная головка полностью совместима с площадками стандарта Manfrotto RC2 и Arca Swiss, поэтому использование штатива с камерами других брендов не составляет большой проблемы.

Продуманая эргономика обеспечивает комфортную работу со штативом: быстро закрывающиеся клипсовые замки QPL Travel, селектор угла установки ног удобен для манипулирования как правой, так и левой рукой. Центральная крестовина («паук») обеспечивает высокую устойчивость камеры на любой поверхности. На крестовине также расположено резьбовой крепление Easy Link (3/8"), которое позволяет установить дополнительный аксессуар: например, светодиодную панель или накамерный монитор.

Manfrotto Befree 3-Way Live Advanced – это оптимальное сочетание портативности, прочности, простоты настройки и эксплуатации. Его главная цель: дать людям возможность реализовать свои способности с помощью камеры Sony Alpha.

Площадка 200PL-PRO Sony совместима со следующими камерами:

Sony A7 II, A7 III, A7S II, A7R II, A7R III, A9.

Для использования с другими камерами рекомендуем приобрести любую сменную площадку, совместимую со стандартом Arca Swiss.