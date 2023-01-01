Описание

Плечевая сумка Advanced Shoulder Bag S III (MB MA3-SB-S) рассчитана на комплект беззеркальной или зеркальной камеры начального уровня, аксессуары, аккумуляторы и карты памяти, провода. Благодаря эргономичному дизайну можно легко и удобно переносить необходимый комплект в течение всего дня. Регулируемые перегородки можно настроить под нужный комплект техники, крышка открывается в сторону от вашего тела, что не мешает во время движения. Эластичные ремешки красного цвета на передней части сумки позволят закрепить небольшой штатив. Небольшой карман рассчитан на аккумуляторы и карты памяти. Съемный регулируемый плечевой ремень позволяет с комфортом использовать сумку. Внешняя ткань имеет водоотталкивающую пропитку. Всепогодный чехол дополнительно защитит от дождя.

Особенности:

Съемный регулируемый плечевой ремень

Кармашки для аксессуаров

Крепление для компактного штатива

Чехол от дождя

Характеристики