Штатив Manfrotto 709BR черный / серебро
Код товара:УТ-00068379
Артикул:709BR
Товар не найден
Характеристики
Максимальная высота, см11
Безопасная нагрузка, кг2
Головкашаровая
Количество секций1
Максимальная нагрузка2 кг
Минимальная высота11 см
Максимальная высота11 см
Длина в сложенном положении20 см
Материалметалл
Страна производстваИталия
Вес180 г
Описание
Компактный штатив Manfrotto 709BR может использоваться как для настольной фотографии, так и для уличной пейзажной съемки с нижнего ракурса. Полностью выполнен из металла, что обеспечивает высокую надежность и долговечность. Максимальная нагрузка 2 кг позволяет использовать его даже с профессиональными зеркальными или беззеркальными камерами. Также может использоваться для установки аксессуаров: например, фотовспышек, смартфонов, диктофонов и так далее. Шаровая головка позволяет вращать установленное оборудование на все 360° и наклонять на угол до 90°.