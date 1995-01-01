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Штатив Manfrotto 709BR черный / серебро

Код товара:УТ-00068379
Артикул:709BR

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Компактный штатив Manfrotto 709BR может использоваться как для настольной фотографии, так и для уличной пейзажной съемки с нижнего ракурса. Полностью выполнен из металла, что обеспечивает высокую надежность и долговечность. Максимальная нагрузка 2 кг позволяет использовать его даже с профессиональными зеркальными или беззеркальными камерами. Также может использоваться для установки аксессуаров: например, фотовспышек, смартфонов, диктофонов и так далее. Шаровая головка позволяет вращать установленное оборудование на все 360° и наклонять на угол до 90°.