Компактный штатив Manfrotto 709BR может использоваться как для настольной фотографии, так и для уличной пейзажной съемки с нижнего ракурса. Полностью выполнен из металла, что обеспечивает высокую надежность и долговечность. Максимальная нагрузка 2 кг позволяет использовать его даже с профессиональными зеркальными или беззеркальными камерами. Также может использоваться для установки аксессуаров: например, фотовспышек, смартфонов, диктофонов и так далее. Шаровая головка позволяет вращать установленное оборудование на все 360° и наклонять на угол до 90°.