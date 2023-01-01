Описание

Адаптер Manfrotto 625 с быстросъемной шестиугольной штативной площадкой Manfrotto 030, поставляется с болтами крепления камеры 1/4'' и 3/8''. Нижняя резьба крепления: 1/4'' и 3/8''. Для удобства регулировки в горизонтальном и вертикальном положении площадка оснащена двумя пузырьковыми уровнями.

Данная площадка может использоваться для установки на моноподы, струбцинные крепления, кронштейны типа Magic Arm и так далее.

Вес: 358 г