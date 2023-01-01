Адаптер Manfrotto 625 с быстросъемной площадкой
Код товара : УТ-00049830
Артикул : 625
11 490 ₽
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.358
Описание
Адаптер Manfrotto 625 с быстросъемной шестиугольной штативной площадкой Manfrotto 030, поставляется с болтами крепления камеры 1/4'' и 3/8''. Нижняя резьба крепления: 1/4'' и 3/8''. Для удобства регулировки в горизонтальном и вертикальном положении площадка оснащена двумя пузырьковыми уровнями.
Данная площадка может использоваться для установки на моноподы, струбцинные крепления, кронштейны типа Magic Arm и так далее.
Вес: 358 г