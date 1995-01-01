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Адаптер Manfrotto 625 с быстросъемной площадкой

  • 625 с быстросъемной площадкой
  • 625 с быстросъемной площадкой
  • 625 с быстросъемной площадкой
  • 625 с быстросъемной площадкой
  • 625 с быстросъемной площадкой
  • 625 с быстросъемной площадкой
  • 625 с быстросъемной площадкой
Код товара:УТ-00049830
Артикул:625

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Адаптер Manfrotto 625 с быстросъемной шестиугольной штативной площадкой Manfrotto 030, поставляется с болтами крепления камеры 1/4'' и 3/8''. Нижняя резьба крепления: 1/4'' и 3/8''. Для удобства регулировки в горизонтальном и вертикальном положении площадка оснащена двумя пузырьковыми уровнями.

Данная площадка может использоваться для установки на моноподы, струбцинные крепления, кронштейны типа Magic Arm и так далее.

Вес: 358 г