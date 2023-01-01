Штативная площадка Manfrotto 500PLONG
Код товара : УТ-00019395
Артикул : 500PLONG
6 490 ₽
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Характеристики
Характеристики
Материал
алюминий
Физические характеристики
Вес
120 г
Вес (брутто), г
0.055
Описание
Съёмная площадка для штативных видеоголовок Manfrotto MVH500A и MVH500AH. Большая длина площадки позволяет компенсировать дисбаланс центра тяжести камеры относительно штатива. Такая же площадка поставляется вместе со штативной головкой. В комплекте винты с резьбой 1/4" и 3/8".