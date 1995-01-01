Штативная площадка Manfrotto 500PLONG



Код товара: УТ-00019395 Артикул: 500PLONG Код товара: УТ-00019395 Артикул: 500PLONG Тип аксессуара Площадки Материал алюминий Вес 120 г Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип аксессуара Площадки Характеристики Материал алюминий Физические характеристики Вес 120 г Описание Съёмная площадка для штативных видеоголовок Manfrotto MVH500A и MVH500AH. Большая длина площадки позволяет компенсировать дисбаланс центра тяжести камеры относительно штатива. Такая же площадка поставляется вместе со штативной головкой. В комплекте винты с резьбой 1/4" и 3/8". Видео Наш обзор

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