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Штативная площадка Manfrotto 500PLONG

Код товара:УТ-00019395
Артикул:500PLONG

Товар не найден

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Описание
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Описание

Съёмная площадка для штативных видеоголовок Manfrotto MVH500A и MVH500AH. Большая длина площадки позволяет компенсировать дисбаланс центра тяжести камеры относительно штатива. Такая же площадка поставляется вместе со штативной головкой. В комплекте винты с резьбой 1/4" и 3/8".