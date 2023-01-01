Съёмная площадка для штативных видеоголовок Manfrotto MVH500A и MVH500AH. Большая длина площадки позволяет компенсировать дисбаланс центра тяжести камеры относительно штатива. Такая же площадка поставляется вместе со штативной головкой. В комплекте винты с резьбой 1/4" и 3/8".