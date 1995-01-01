Описание

Гидростатическая шаровая голова 468MG предназначена для удовлетворения запросов профессиональных фотографов; её уникальный гидравлический замок обеспечивает сильнейшую фиксацию при приложении минимального усилия, в очень компактной голове. Эта версия головы 468MG пригодна для тяжёлого фотооборудования и оснащается новой быстросъёмной системой Q6 с верхней фиксацией, предлагающей фотографам быстрый, простой и очень надёжный механизм быстрого соединения, подходящий для тяжёлого профессионального оборудования.

Штативная площадка защёлкивается зажимом сверху, и как только она зацепляется, в неё входит страхующий штифт, не позволяющий камере с площадкой случайно выскользнуть. Ещё до зажатия рычагом камера оказывается надёжно закреплённой. Три пузырьковых уровня (по одному для каждой оси вращения) обеспечивают точное расположение камеры по уровню горизонта как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

Система Q6 также совместима с быстросъёмными площадками типа Arca и головами других производителей.