Описание

Гидростатическая шаровая голова 468MG — наиболее передовая шаровая голова во всём ассортименте Manfrotto. Лёгкая и прочная, рассчитанная на большую нагрузку, она создана, чтобы удовлетворять потребности профессионалов. Предназначена для камер с объективами общим весом до 16 кг. Корпус отливается из магния; алюминиевый шар диаметром 5 см покрыт тефлоном, что в сочетании со специально сконструированными прижимными поверхностями обеспечивает шёлковую плавность движений. Фиксирующие рукоятки увеличенного размера вместе с запатентованным гидравлическим механизмом фиксации обеспечивают максимальную жёсткость блокировки при минимуме затрачиваемых усилий.

Головка обладает регулируемой силой трения и отдельным замком для оси панорамирования. Устанавливается на винт 3/8".