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    Штативная головка Manfrotto 468MG, шаровая гидростатическая, до 16 кг

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    Код товара : УТ-00068554

    Артикул : 468MG

    • 468MG, шаровая гидростатическая, до 16 кг
    • 468MG, шаровая гидростатическая, до 16 кг
    • 468MG, шаровая гидростатическая, до 16 кг
    • 468MG, шаровая гидростатическая, до 16 кг
    • 468MG, шаровая гидростатическая, до 16 кг
    • 468MG, шаровая гидростатическая, до 16 кг
    • 468MG, шаровая гидростатическая, до 16 кг

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    22 300 ₽

    Гарантия 1 год

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

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    Характеристики
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    Описание

    Гидростатическая шаровая голова 468MG — наиболее передовая шаровая голова во всём ассортименте Manfrotto. Лёгкая и прочная, рассчитанная на большую нагрузку, она создана, чтобы удовлетворять потребности профессионалов. Предназначена для камер с объективами общим весом до 16 кг. Корпус отливается из магния; алюминиевый шар диаметром 5 см покрыт тефлоном, что в сочетании со специально сконструированными прижимными поверхностями обеспечивает шёлковую плавность движений. Фиксирующие рукоятки увеличенного размера вместе с запатентованным гидравлическим механизмом фиксации обеспечивают максимальную жёсткость блокировки при минимуме затрачиваемых усилий.

    Головка обладает регулируемой силой трения и отдельным замком для оси панорамирования. Устанавливается на винт 3/8". 

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.