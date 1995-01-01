Площадка Manfrotto 430 для установки двух камер, 28 см
Код товара : УТ-00068697
Артикул : 430
7 200 ₽
Гарантия 1 год
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Описание
Площадка Manfrotto 430 длиной 28 см позволяет установить 2 камеры или же 1 камеру и какой-либо аксессуар для нее. Устанавливается на винт 3/8", в комплекте 2 винта 1/4" и 2 винта 3/8".
- Материал: алюминиевый сплав.
- Размеры: 28 х 8 см
- Вес: 560 г
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