Адаптер Manfrotto 384 с быстросъемной площадкой



Код товара: УТ-00023357 Артикул: 384 Код товара: УТ-00023357 Артикул: 384 Тип аксессуара Площадки Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип аксессуара Площадки Описание Комплектуется винтами 1/4" и 3/8" для крепления камеры. Крепёжная резьба 1/4" и 3/8". В комплекте площадки 384PL и 384PLARCH. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.