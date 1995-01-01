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Адаптер Manfrotto 384 с быстросъемной площадкой

Код товара:УТ-00023357
Артикул:384

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Комплектуется винтами 1/4" и 3/8" для крепления камеры. Крепёжная резьба 1/4" и 3/8". В комплекте площадки 384PL и 384PLARCH.