Штативная площадка Manfrotto 357PLV



Код товара: УТ-00049831 Артикул: 357PLV Код товара: УТ-00049831 Артикул: 357PLV Тип аксессуара Площадки Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип аксессуара Площадки Описание Длинная штативная площадка для определенных штативных головок Manfrotto. Комплектуется одним винтом 1/4'' и одним адаптером с 1/4'' на 3/8'', также предусмотрена съемная шпилька, предотвращающая поворот камеры. Резиновые накладки улучшают сцепление с камерой и предотвращают появление царапин. Материал: алюминий. Длина: 14 см, ширина: 4.4 см, высота: 0.6 см. Видео Наш обзор

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