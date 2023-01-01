Штативная площадка Manfrotto 357PLV
Код товара : УТ-00049831
Артикул : 357PLV
3 600 ₽
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.150
Описание
Длинная штативная площадка для определенных штативных головок Manfrotto. Комплектуется одним винтом 1/4'' и одним адаптером с 1/4'' на 3/8'', также предусмотрена съемная шпилька, предотвращающая поворот камеры. Резиновые накладки улучшают сцепление с камерой и предотвращают появление царапин. Материал: алюминий. Длина: 14 см, ширина: 4.4 см, высота: 0.6 см.