Длинная штативная площадка для определенных штативных головок Manfrotto. Комплектуется одним винтом 1/4'' и одним адаптером с 1/4'' на 3/8'', также предусмотрена съемная шпилька, предотвращающая поворот камеры. Резиновые накладки улучшают сцепление с камерой и предотвращают появление царапин. Материал: алюминий. Длина: 14 см, ширина: 4.4 см, высота: 0.6 см.