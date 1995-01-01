Длинная штативная площадка для определенных штативных головок Manfrotto. Комплектуется одним винтом 1/4'' и одним адаптером с 1/4'' на 3/8'', также предусмотрена съемная шпилька, предотвращающая поворот камеры. Резиновые накладки улучшают сцепление с камерой и предотвращают появление царапин. Материал: алюминий. Длина: 14 см, ширина: 4.4 см, высота: 0.6 см.
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