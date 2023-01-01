Выравнивающая площадка 338 устанавливается между штативом и штативной головой. Используется со штативами, не имеющими встроенных механизмов выравнивания. Три регулировочных диска позволяют пользователю производить точную настройку в пределах ±5 градусов, обеспечивая идеальное выравнивание камеры. Диски имеют фиксирующие кольца, обеспечивающие стабильность после выбора нужного положения. Для дополнительного контроля встроен пузырьковый уровень. Площадка имеет внутреннюю резьбу 3/8'' для крепления к штативу и винт 3/8'' для крепления штативной головы.