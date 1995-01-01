Выравнивающая платформа Manfrotto 338 для штативной головки
Код товара:УТ-00049815
Артикул:338
Товар не найден
Характеристики
Тип аксессуараБазы
Описание
Выравнивающая площадка 338 устанавливается между штативом и штативной головой. Используется со штативами, не имеющими встроенных механизмов выравнивания. Три регулировочных диска позволяют пользователю производить точную настройку в пределах ±5 градусов, обеспечивая идеальное выравнивание камеры. Диски имеют фиксирующие кольца, обеспечивающие стабильность после выбора нужного положения. Для дополнительного контроля встроен пузырьковый уровень. Площадка имеет внутреннюю резьбу 3/8'' для крепления к штативу и винт 3/8'' для крепления штативной головы.
- Безопасная нагрузка: 15 кг
- Материалы: алюминий.
- Высота: 5 см
- Диаметр: 10 см
- Вес: 0.6 кг