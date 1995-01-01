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Выравнивающая платформа Manfrotto 338 для штативной головки

  • 338 для штативной головки
  • 338 для штативной головки
  • 338 для штативной головки
Код товара:УТ-00049815
Артикул:338

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Выравнивающая площадка 338 устанавливается между штативом и штативной головой. Используется со штативами, не имеющими встроенных механизмов выравнивания. Три регулировочных диска позволяют пользователю производить точную настройку в пределах ±5 градусов, обеспечивая идеальное выравнивание камеры. Диски имеют фиксирующие кольца, обеспечивающие стабильность после выбора нужного положения. Для дополнительного контроля встроен пузырьковый уровень. Площадка имеет внутреннюю резьбу 3/8'' для крепления к штативу и винт 3/8'' для крепления штативной головы.

  • Безопасная нагрузка: 15 кг
  • Материалы: алюминий.
  • Высота: 5 см
  • Диаметр: 10 см
  • Вес: 0.6 кг