Выравнивающая платформа Manfrotto 338 для штативной головки

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Код товара: УТ-00049815 Артикул: 338 Код товара: УТ-00049815 Артикул: 338 Тип аксессуара Базы Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип аксессуара Базы Описание Выравнивающая площадка 338 устанавливается между штативом и штативной головой. Используется со штативами, не имеющими встроенных механизмов выравнивания. Три регулировочных диска позволяют пользователю производить точную настройку в пределах ±5 градусов, обеспечивая идеальное выравнивание камеры. Диски имеют фиксирующие кольца, обеспечивающие стабильность после выбора нужного положения. Для дополнительного контроля встроен пузырьковый уровень. Площадка имеет внутреннюю резьбу 3/8'' для крепления к штативу и винт 3/8'' для крепления штативной головы. Безопасная нагрузка: 15 кг

Материалы: алюминий.

Высота: 5 см

Диаметр: 10 см

Вес: 0.6 кг Видео Наш обзор

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