Адаптер с быстросъемной площадкой типа RC2 (200PL). Установочное гнездо с резьбой 3/8"-16 (+ адаптер под винт 1/4"). Винты для камеры 1/4" и 3/8". Предназначен для установки на различные держатели, не имеющие собственных быстросъемных площадок: настольные штативы, макрорельсы, кронштейны типа Magic Arm и т.д.