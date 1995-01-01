Адаптер Manfrotto 323 RC2 с быстросъемной площадкой 200PL-14

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Код товара: УТ-00023359 Артикул: 323 Код товара: УТ-00023359 Артикул: 323 Тип аксессуара Базы Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип аксессуара Базы Описание Адаптер с быстросъемной площадкой типа RC2 (200PL). Установочное гнездо с резьбой 3/8"-16 (+ адаптер под винт 1/4"). Винты для камеры 1/4" и 3/8". Предназначен для установки на различные держатели, не имеющие собственных быстросъемных площадок: настольные штативы, макрорельсы, кронштейны типа Magic Arm и т.д. Вес: 170 г. Страна производства: Италия. Видео Наш обзор

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