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Адаптер Manfrotto 323 RC2 с быстросъемной площадкой 200PL-14

  • 323 RC2 с быстросъемной площадкой 200PL-14
  • 323 RC2 с быстросъемной площадкой 200PL-14
  • 323 RC2 с быстросъемной площадкой 200PL-14
  • 323 RC2 с быстросъемной площадкой 200PL-14
  • 323 RC2 с быстросъемной площадкой 200PL-14
Код товара:УТ-00023359
Артикул:323

Товар не найден

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Описание
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Описание

Адаптер с быстросъемной площадкой типа RC2 (200PL). Установочное гнездо с резьбой 3/8"-16 (+ адаптер под винт 1/4"). Винты для камеры 1/4" и 3/8". Предназначен для установки на различные держатели, не имеющие собственных быстросъемных площадок: настольные штативы, макрорельсы, кронштейны типа Magic Arm и т.д.

Вес: 170 г.

Страна производства: Италия.