Адаптер Manfrotto 273 преобразует штативную резьбу с 3/8'' на 5/8'' (такой диаметр резьбы часто используется в измерительном оборудовании, камерах видеонаблюдения, а также у некоторых микрофонных держателей и так далее). Материал: алюминий. Вес: 0.4 кг.