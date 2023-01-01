Переходник Manfrotto 273 с 3/8" на 5/8"
Код товара : УТ-00068698
Артикул : 273
8 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Адаптер Manfrotto 273 преобразует штативную резьбу с 3/8'' на 5/8'' (такой диаметр резьбы часто используется в измерительном оборудовании, камерах видеонаблюдения, а также у некоторых микрофонных держателей и так далее). Материал: алюминий. Вес: 0.4 кг.