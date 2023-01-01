Штатив Manfrotto 209,492LONG-1 с шаровой головкой, штангой и чехлом
Код товара : УТ-00037588
Артикул : 209,492LONG-1
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Гарантия 1 год
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Описание
В комплекте:
Штатив Manfrotto 209. Обеспечит неподвижность камеры при съемке в сложных условиях. Накладки на ножках обеспечивают надежную опору даже на скользкой поверхности и предохраняют ее от царапин. В сложенном виде можно использовать как удобную рукоятку для селфи. Длина в сложенном виде 11 см, рабочая высота 4,5 см, резьба 3/8 дюйма, допустимая нагрузка 2 кг.
Телескопическая удлинительная колонна Manfrotto 259B. Устанавливается на штатив для увеличения рабочей высоты. Диапазон регулировки 15-25 см, две резьбы 3/8 дюйма. Допустимая нагрузка 2 кг.
Шаровая головка Manfrotto MH492-BH. Многофункциональная штативная головка для компактных системных камер. Несмотря на свои компактные размеры, головка получила заслуженное признание профессионалов и увлеченных фотографов по всему миру. Эргономичная фиксирующая ручка контролирует движения панорамирования и наклона. Она позволяет плавно управлять углом наклона в процессе съемки. Предусмотрен фиксированный угол наклона 90 градусов - удобная функция портретного режима. Допустимая нагрузка 4 кг. Высота 6,6 см. Резьба ¼ дюйма, в комплекте переходник на 3/8 дюйма.
Удобный чехол для транспортировки и хранения. Предусмотрено крепление на поясном ремне. Такой способ переноски не мешает движениям и освобождает руки.
Вся конструкция разборная, может использоваться отдельно.