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Штатив Manfrotto 209

  • 209
  • 209
  • 209
Код товара:УТ-00068380
Артикул:209

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Миниатюрный штатив Manfrotto 209 может использоваться для настольной съемки, а также для фотографирования с нижнего ракурса, от самой земли. Высота штатива в разложенном положении составляет всего 4.5 см. Благодаря винту 3/8" на штатив можно установить шаровую головку для того, чтобы свободно регулировать положение камеры. Благодаря прочной, полностью металлической конструкции штатив выдерживает нагрузку до 10 кг, что позволяет использовать большую часть камер, включая профессиональные модели. Штатив также можно использовать для установки аксессуаров: фотовспышек, смартфонов, микрофонов, диктофонов и так далее.