Штатив Manfrotto 209
Код товара:УТ-00068380
Артикул:209
Товар не найден
Характеристики
Максимальная высота, см5
Безопасная нагрузка, кг10
Головканет, винт 3/8", диаметр площадки 29 мм
Количество секций1
Максимальная нагрузка10 кг
Минимальная высота4.5 см
Максимальная высота4.5 см
Длина в сложенном положении14 см
Материалалюминиевый сплав
Страна производстваИталия
Вес94 г
Описание
Миниатюрный штатив Manfrotto 209 может использоваться для настольной съемки, а также для фотографирования с нижнего ракурса, от самой земли. Высота штатива в разложенном положении составляет всего 4.5 см. Благодаря винту 3/8" на штатив можно установить шаровую головку для того, чтобы свободно регулировать положение камеры. Благодаря прочной, полностью металлической конструкции штатив выдерживает нагрузку до 10 кг, что позволяет использовать большую часть камер, включая профессиональные модели. Штатив также можно использовать для установки аксессуаров: фотовспышек, смартфонов, микрофонов, диктофонов и так далее.