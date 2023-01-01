Переходник Manfrotto 208, с гнезда 5/8" на резьбу 3/8"
Код товара : УТ-00068699
Артикул : 208
4 090 ₽
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Описание
Переходник Manfrotto 208 позволяет установить штативную головку или другой держатель с резьбой 3/8"-16 в гнездо 16 мм (5/8"). Может быть использован, например, с зажимом Manfrotto Super Clamp 035 и другими аналогичными. Диаметр площадки: 59.5 мм. Вес: 99 г.