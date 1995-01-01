Переходник Manfrotto 208, с гнезда 5/8" на резьбу 3/8"

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Код товара: УТ-00068699 Артикул: 208 Код товара: УТ-00068699 Артикул: 208 Тип аксессуара Переходники Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип аксессуара Переходники Описание Переходник Manfrotto 208 позволяет установить штативную головку или другой держатель с резьбой 3/8"-16 в гнездо 16 мм (5/8"). Может быть использован, например, с зажимом Manfrotto Super Clamp 035 и другими аналогичными. Диаметр площадки: 59.5 мм. Вес: 99 г. Видео Наш обзор

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