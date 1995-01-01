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Переходник Manfrotto 208, с гнезда 5/8" на резьбу 3/8"

  • 208, с гнезда 5/8" на резьбу 3/8"
  • 208, с гнезда 5/8" на резьбу 3/8"
  • 208, с гнезда 5/8" на резьбу 3/8"
Код товара:УТ-00068699
Артикул:208

Товар не найден

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Описание
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Описание

Переходник Manfrotto 208 позволяет установить штативную головку или другой держатель с резьбой 3/8"-16 в гнездо 16 мм (5/8"). Может быть использован, например, с зажимом Manfrotto Super Clamp 035 и другими аналогичными. Диаметр площадки: 59.5 мм. Вес: 99 г.