Штативная площадка Manfrotto 200PLARCH-38, с винтом 3/8"
Код товара : УТ-00068701
Артикул : 200PLARCH-38
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Описание
Площадка Manfrotto 200PLARCH-38 решает проблему нежелательного вращения камеры на штативе (наиболее часто случается при съемке с вертикальной ориентацией кадра). Специальный выступ площадки упирается в корпус камеры, не давая ей поворачиваться, а скользящий винт позволяет отрегулировать положение в зависимости от толщины корпуса камеры. Обратите внимание: данная площадка идет с винтом 3/8". Manfrotto 200PLARCH-38 совместима со всеми штативными головками Manfrotto / Bogen системы RC2.
Материалы: алюминий.