Штативная площадка Manfrotto 200PLARCH-38, с винтом 3/8"



Код товара: УТ-00068701 Артикул: 200PLARCH-38 Код товара: УТ-00068701 Артикул: 200PLARCH-38 Тип аксессуара Площадки Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип аксессуара Площадки Описание Площадка Manfrotto 200PLARCH-38 решает проблему нежелательного вращения камеры на штативе (наиболее часто случается при съемке с вертикальной ориентацией кадра). Специальный выступ площадки упирается в корпус камеры, не давая ей поворачиваться, а скользящий винт позволяет отрегулировать положение в зависимости от толщины корпуса камеры. Обратите внимание: данная площадка идет с винтом 3/8". Manfrotto 200PLARCH-38 совместима со всеми штативными головками Manfrotto / Bogen системы RC2. Материалы: алюминий. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.