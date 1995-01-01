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Штативная площадка Manfrotto 200PLARCH-38, с винтом 3/8"

Код товара:УТ-00068701
Артикул:200PLARCH-38

Товар не найден

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Описание

Площадка Manfrotto 200PLARCH-38 решает проблему нежелательного вращения камеры на штативе (наиболее часто случается при съемке с вертикальной ориентацией кадра). Специальный выступ площадки упирается в корпус камеры, не давая ей поворачиваться, а скользящий винт позволяет отрегулировать положение в зависимости от толщины корпуса камеры. Обратите внимание: данная площадка идет с винтом 3/8". Manfrotto 200PLARCH-38 совместима со всеми штативными головками Manfrotto / Bogen системы RC2.

Материалы: алюминий.