Штативная площадка Manfrotto 200PLARCH-38, с винтом 3/8"
Код товара:УТ-00068701
Артикул:200PLARCH-38
Товар не найден
Характеристики
Тип аксессуараПлощадки
Описание
Площадка Manfrotto 200PLARCH-38 решает проблему нежелательного вращения камеры на штативе (наиболее часто случается при съемке с вертикальной ориентацией кадра). Специальный выступ площадки упирается в корпус камеры, не давая ей поворачиваться, а скользящий винт позволяет отрегулировать положение в зависимости от толщины корпуса камеры. Обратите внимание: данная площадка идет с винтом 3/8". Manfrotto 200PLARCH-38 совместима со всеми штативными головками Manfrotto / Bogen системы RC2.
Материалы: алюминий.