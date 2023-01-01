Площадка Manfrotto 200PLARCH-38 решает проблему нежелательного вращения камеры на штативе (наиболее часто случается при съемке с вертикальной ориентацией кадра). Специальный выступ площадки упирается в корпус камеры, не давая ей поворачиваться, а скользящий винт позволяет отрегулировать положение в зависимости от толщины корпуса камеры. Обратите внимание: данная площадка идет с винтом 3/8". Manfrotto 200PLARCH-38 совместима со всеми штативными головками Manfrotto системы RC2.