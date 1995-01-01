Штативная площадка Manfrotto 200PL-PRO подходит для быстрой установки камер на самые распространенные стандартные крепления штативных голов: Manfrotto RC2* и Arca Swiss. Легко крепится к камере: винт можно закрутить как пальцами, так и с помощью монетки, а также дополнительно затянуть шестигранным ключом. Две резиновые накладки обеспечивают крепкое сцепление с корпусом камеры, не позволяя ей произвольно вращаться. Manfrotto 200PL-PRO изготавливается полностью из алюминия, существует также вариант 200LT-PL-PRO из технополимера Adapto.

Штативный винт стандартный: 1/4"-20. В комплекте также идет адаптер для резьбы 3/8"-16.

Размеры: 42 х 53 х 10 мм

Вес площадки: 38 г

Безопасная нагрузка: 10 кг.

*Несовместима с головками Manfrotto 804RC2 и MH804-3W.