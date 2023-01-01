Штативная площадка Manfrotto 200PL
Код товара : 00000054244
Артикул : 200PL
2 990 ₽
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.055
Описание
Manfrotto 200PL - быстросъемная площадка для штативных голов Manfrotto с индексом RC2 в названии (например, 804RC2). Винт 1/4", в комплекте есть переходник на 3/8". Дополнительный фиксирующий штифт устраняет возможность вращения видеокамеры, обеспечивая максимальную стабильность при съёмке. Материал: алюминий. Вес: прибл. 51 г.