Площадка идеально подходит для крепления камеры на все совместимые опоры Manfrotto, оснащенные крепление RC2/Q2. Благодаря своему легкому корпусу из технополимера, прочного прочным стекловолокном, площадка всегда будет прикреплена к вашей камере, не добавляя при этом дополнительного веса или объема. Она весит всего 31,54гр и выдерживает нагрузку до 4 кг. Новый прорезиненный материал, использованный в этом продукте, дает еще большее сцепление, удерживая камеру на месте и обеспечивая максимальную точность в работе с ней. Полимер имеет такую же текстуру, как и накладки на ноги в штативах 190, 055, Beefree и Compact, в новом дизайне с логотипом Manfrotto. Площадка 200PL Light легко крепится к нижней части камеры при помощи винта, который можно закрутить одним пальцем без использования дополнительного оборудования. Винт выполнен в виде логотипа Manfrotto, что отличает площадку и делает ее узнаваемой.