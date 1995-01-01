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Штативная площадка Manfrotto 200LT-PL

  • 200LT-PL
  • 200LT-PL
  • 200LT-PL
Код товара:УТ-00023356
Артикул:200LT-PL

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Площадка идеально подходит для крепления камеры на все совместимые опоры Manfrotto, оснащенные крепление RC2/Q2. Благодаря своему легкому корпусу из технополимера, прочного прочным стекловолокном, площадка всегда будет прикреплена к вашей камере, не добавляя при этом дополнительного веса или объема. Она весит всего 31,54гр и выдерживает нагрузку до 4 кг. Новый прорезиненный материал, использованный в этом продукте, дает еще большее сцепление, удерживая камеру на месте и обеспечивая максимальную точность в работе с ней. Полимер имеет такую же текстуру, как и накладки на ноги в штативах 190, 055, Beefree и Compact, в новом дизайне с логотипом Manfrotto. Площадка 200PL Light легко крепится к нижней части камеры при помощи винта, который можно закрутить одним пальцем без использования дополнительного оборудования. Винт выполнен в виде логотипа Manfrotto, что отличает площадку и делает ее узнаваемой.