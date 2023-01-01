Описание

Легкая штативная площадка из технополимера Manfrotto 200LT-PL-PRO идеально подходит для быстрой установки камер на самые распространенные стандартные крепления штативных голов: Manfrotto RC2 и Arca Swiss. Легко крепится к камере закручиванием специального вращателя пальцами, монетой или шестигранным ключом. Две резиновые накладки обеспечивают крепкое сцепление, не позволяя камере произвольно вращаться на площадке.

Площадка оснащена стандартным штативным винтом 1/4"-20, адаптер 3/8" идет в комплекте. При весе всего 26 г площадка выдерживает нагрузку до 6 кг.

* Площадка 200LT-PL-PRO несовместима с головками 804RC2, MH804-3W